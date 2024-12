Messi osvojil naziv najkoristnejšega posameznika sezone

S svojim izkupičkom je Lionel Messi postal tretji nogometaš v zgodovini Lige MLS, ki je v sezoni zabil 20 ali več zadetkov ter dodal 15 ali več asistenc. Pred njim je to leta 2019 uspelo Carlosu Veli (34 golov, 15 asistenc) in leta 2015 Sebastianu Giovincu (22 golov, 16 asistenc).

V letošnjem izboru za najkoristnejšega igralca so za njim zaostali Christian Benteke (23 golov, 7 asistenc), Cucho Hernandez (19 golov, 13 asistenc), Evander (15 golov, 19 asistenc) in Luis Suarez (20 golov, 9 asistenc).

Za zmagovalca glasujejo nogometaši, tehnično osebje klubov in izbrani predstavniki medijev. Messi je prejel 38,4 odstotka skupnih glasov, Benteke na drugem mestu pa 33,7. "Počaščen sem, da sem prejel to nagrado. Vsak dan sem srečen, da sem tukaj. Rad sem v tem mestu in v tem klubu, ki resnično raste," je po razglasitvi povedal argentinski zvezdnik, ki je z Inter Miamijem v play-offu Lige MLS izpadel v osmini finala.

V finalu se bosta za prvenstveno lovoriko udarila Los Angeles Galaxy in New York Red Bulls.