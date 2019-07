Messi po izključitvi ni prišel po kolajno, nato spregovoril o korupciji

Robustni čilski vezist je po trčenju krenil proti Messiju in ga tudi zadel z glavo in večkrat odrinil, medtem ko se je argentinska desetica večinoma branila, a je glavni sodnik iz Paragvaja Mario Diaz oba poslal pod prho. To je tako razhudilo Messija, ki je imel letos sicer že več pripomb nad delom sodnikov in razmerami za igro v Braziliji, da ni prišel na podelitev kolajn za tretje mesto, ki ga je Argentina na koncu osvojila z zmago z 2 : 1.

Tako kot njegova prva izključitev, ki se mu je pripetila po vsega nekaj sekundah njegove prve tekme v članski izbrani vrsti proti Madžarski , je tudi druga 14 let kasneje precej sporna. Lionel Messi je odlično začel tekmo Argentine s Čilom , ki je odločala o tretjem mestu na letošnji Copi Americi, z domiselnim in hitro izvedenim prostim strelom je namreč zaposlil Sergia Agüera , ki je dosegel vodilni gol. A že po slabe pol ure igre je sodnik zvezdnika Barcelone izključil, potem ko se je pomeril z Garyjem Medelom ob črti golavta.

Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol), ki so ji bile kritike Messija v veliki meri namenjene, se je odzvala v izjavi za javnost. "V nogometu se včasih zmaga in včasih izgubi, eden ključnih stebrov fair playa pa je sprejetje rezultatov z zaupanjem in spoštovanjem. Enako velja za sodniške odločitve, ki so človeške in vedno jih je moč izboljšati. Nesprejemljivo je, da so se v zvezi s tekmovanjem, na katerem sodeluje 12 reprezentanc, ki imajo vse enake pogoje, pojavljale obtožbe brez osnove, ki jim manjka resničnost in pod vprašaj postavljajo integriteto Cope Americe. Omenjene obtožbe predstavljajo pomanjkanje spoštovanja do tekmovanja, vseh nogometašev, ki sodelujejo, in do več sto profesionalcev Conmebola, institucije, ki od leta 2016 neprestano dela za to, da bi bil južnoameriški nogomet bolj transparenten, profesionalen in razvit," so zapisali.

'Sodniki nam niso dovolili v finale'

"Medel je vedno na robu. Rumeni karton bi bil dovolj za oba in vsega skupaj bi bilo konec, a dobro ... Morda je tisto, kar sem rekel zadnjič, vplivalo,"se je svojih nedavnih kritik o favoriziranju domačinke Brazilije po obračunu s Čilom spomnil Messi. "Pomembno je, da je ekipa dobro sklenila Copo. Morda so jim tako naročili in sem plačal za to, kar sem rekel,"je nadaljeval.

"Nisem šel na oder, ker nam ni treba biti del te korupcije in tega nespoštovanja, ki so nam ga izkazali na tej Copi. Pripravljeni smo bili za več, a nam sodniki niso dovolili v finale. Odhajam povsem miren, z visoko dvignjeno glavo in ponosen na to skupino, ki je dala vse od sebe. Upam, da bodo do te skupine izkazali spoštovanje, veliko še lahko da. Skupina je pokazala veliko osebnosti, ni lahko začeti s porazom in nato še remizirati. To nas je okrepilo in zaključili smo na pozitiven način."

Težko je verjeti v podvig Peruja

O svoji podaji za gol, sam je na letošnjem turnirju prispeval en zadetek z enajstih metrov, je dodal: "Videli smo, da protestirajo, ostala pa jim je zelo velika luknja in lahko sem ga izvedel. Morda bi kdaj tudi prekinili akcijo, ta se je nadaljevala in končalo se je z golom."

Messi je tudi stopil v bran kritiziranemu selektorju Lionelu Scaloniju in si zaželel, da bi pred domačo Copo Americo, ki jo bo Argentina leta 2020 gostila s Kolumbijo, nadaljeval z delom, težko pa verjame v presenečenje Peruja na finalnem obračunu s favoriziranimi "kariokami".

"Finale je pripravljen za Brazilijo, upam, da sodniki in VAR ne bodo vplivali in dovolili Peruju tekmovati, a težko verjamem,"je pred mediji v soboto še povedal Messi. "Scaloni? Rasli smo in našli igro. Če bo ostal do decembra, bo to pomirilo reprezentanco in fante,"je še dodal pred odhodom na počitnice.

