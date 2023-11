Messi po kaosu in zgodovinski zmagi: Ta norost se mora nemudoma končati

Čeprav sta Brazilija in Argentina v največjem južnoameriškem derbiju pokazali bore malo dobrega nogometa, se o njunem obračunu znova govori po vsem svetu. Za to so poskrbeli neljubi prizori pred začetkom tekme, ko so se policisti na kultni Maracani znesli nad gostujočimi navijači. Zato je Lionel Messi soigralce napotil v garderobo, posledično pa se je srečanje začelo s polurno zamudo. Aktualni svetovni prvaki so ga dobili z 1:0, z glavo je zadel Nicolas Otamendi.

Začetek spektakla na največjem brazilskem stadionu je zamaknilo nasilje policistov, ki so obračunali z argentinskimi navijači. Kaj točno je bil povod za nasilje, še ni znano. Nekateri mediji so poročali, da so želeli navijači gavčev vdreti na druge dele stadiona, kar pa video posnetki ne potrjujejo. Nogometaši Argentine so želeli umiriti situacijo, vratar Emiliano Martinez je celo poskušal skočiti na tribuno, na koncu pa so se po daljšem posvetu odločili, da tekme v danih okoliščinah ne bodo začeli. Kapetan Lionel Messi je dal znak za odhod v garderobo, tako da se je težko pričakovani spektakel začel pol ure kasneje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Videli smo, kako je policija udarjala po navijačih, med katerimi so bile tudi naše družine. Enako se je zgodilo že na finalu Cope Libertadores (med Fluminensejem in Boco Juniors na istem stadionu, op. a.). Smo kot velika družina. Za odhod z igrišča smo se odločili, da bi se situacija umirila," je kasneje pojasnil Messi, ki je Brazilce zbodel tudi z besedami, da se bolj kot z nogometom ukvarjajo z argentinskimi navijači.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Otamendi poskrbel za zgodovinski poraz Brazilcev V 90 minutah, ki so sledile, smo videli bore malo dobrega nogometa. Odločil je visok skok Nicolasa Otamendija po podaji iz kota v 63. minuti. Domači so tekmo končali v 10, potem ko je bil malo pred koncem izključen Joelinton. Skupaj sta moštvi storili kar 42 prekrškov. "Smo najboljša reprezentanca na svetu. Na igrišču imamo 'jajca'. Še enkrat več smo to pokazali. Za ta dres bi dali vse. Spisali smo zgodovino," je bil zaradi zmage presrečen klubski soigralec Jana Oblaka Rodrigo de Paul. In res so Argentinci spisali zgodovino. To je bil namreč sploh prvi domači poraz Brazilije v zgodovini kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Messi: Ta norost se mora nemudoma končati Ko so se strasti že pomirile, se je na Instagramu še enkrat oglasil Messi, ki je pozval, da se kaj takega ne sme več zgoditi: "Spisali smo zgodovino, a pomembno je poudariti, da bo tekma še enkrat več zaznamovana z represijo Brazilcev nad Argentinci. To je nesprejemljivo. Je norost, ki se mora nemudoma končati." V uteho gostujočim navijačem – številni med njimi so obračun s policijo končali močno okrvavljeni – je bilo zagotovo slavje s svojimi ljubljenci po tekmi. Ti so po veliki zmagi odšli prav do dela tribune, kjer so se dogajale neljube scene, in še dolgo proslavljali z navijači.