Messi do 35. lovorike z Barco: Nekaj posebnega je biti kapetan tega kluba

Barcelona je v finalu španskega pokala prekinila niz brez lovorike, ki je trajal vse od osvojitve španskega naslova v zaključku sezone 2018/19, ko je ekipo vodil še Ernesto Valverde. Lionel Messi je tako v vlogi kapetana Barce dvignil šele svojo drugo trofejo, medtem ko še vedno ni jasno, če je bil morda to celo njegov zadnji pokalni finale v dresu katalonskega velikana.

Skoraj brezhibno predstavo je v osrčju obrambe Barcelone odigral branilec Gerard Pique, ki je igral pod injekcijo. "Zelo sem vesel za veterane in tudi za mlade. Vsi so stopili v ospredje, mladi pa so pokazali, da je pred njimi izvrstna prihodnost ," je dejal Pique, ki se je s soigralci v letošnjem pokalnem tekmovanju sicer večkrat vračal iz izgubljenih položajev, nazadnje v polfinalu proti Sevilli, ko so Katalonci nadoknadili uvodni poraz z 0:2 na gostovanju in na domačem Camp Nouu napredovali po podaljšku. "Če gremo na vse možne naslove? Jasno. Naredili smo 'reset' v tem letu 2021, (novi predsednik Joan, op. a.) Laporta nam je prinesel veliko upanja. Če osvojimo pokal in prvenstvo, bo ta sezona izvrstna," je dejal Pique.

Lionel Messi se je po zadnjem sodnikovem žvižgu in izjemni predstavi celotne ekipe, ki je v Sevilli deklasirala Athletic Bilbao (4:0), spretno izogibal intervjuju s špansko televizijo ter na kratko spregovoril le za klubsko Barca TV. Gotovo se je zavedal, da bi moral kljub odlični predstavi in novemu osvojenemu kosu srebrnine odgovarjati tudi na neprijetna vprašanja o svoji prihodnosti na Camp Nouu, kjer so glasno proslavili velik uspeh na zelenici, kjer se je še pred nekaj meseci zdelo, da bo Barca zgolj nemočni opazovalec večnih tekmecev v španskem prvenstvu. Messi je zablestel z dvema goloma, sploh prvi je bil po prodoru globoko s svoje polovice ter izmenjavi podaj s še enim velikim junakom dvoboja Frenkiejem de Jongom prava paša za oči. Argentinec se je razveselil že 35. naslova v svoji karieri, ki jo je kot profesionalec v celoti preživel kot član katalonskega ponosa. Po slovesu Andresa Iniesteje prevzel kapetanski trak, a vse od tedaj, ko je v zaključku sezone 2018/19 dvignil trofejo za naslov španskega državnega prvaka, se s soigralci ni več veselil, zato je bil po koncu sobotnega večernega obračuna še toliko bolj zadovoljen. Vrhunci tekme Athletic Bilbao ‒ Barcelona:

'Nekaj posebnega je biti kapetan tega kluba'

"Res sem vesel za to skupino igralcev, ker so si zaslužili nekaj veselja," je dejal za Barca TV. "Res je nekaj posebnega biti kapetan tega kluba, kjer sem preživel vse življenje, zato je zame res posebna pokalna lovorika, ker sem jo tudi sam lahko dvignil,"je nadaljeval Messi, ki mu je v častni loži kot veleva običaj čestital tudi kralj Felipe, medtem ko je predsednik Joan Laporta s sodelavci le stežka zadrževal veliko navdušenje. "Za nas je bilo to naporno leto, res pa je pomembno, da lahko zdaj proslavimo ta pokal in napademo državni naslov,"je dodal Messi."Bolj kot karkoli je bilo to leto drugačno, gre za leto tranzicije, z veliko mladimi, ki prihajajo. Zdaj ekipa postaja močnejša. Osvojili smo to trofejo, a še veliko je do konca v La Ligi. Veliko se bo zgodilo od zdaj pa do konca sezone."

Koeman: Leo je tisti, ki odloča o svoji prihodnosti

Med strelce se je na sobotnem obračunu sicer vpisal tudi odlični De Jong, medtem ko je po valovih neuspešnih napadov Kataloncev pomemben prvi zadetek v drugem polčasu dosegel Antoine Griezmann, seveda nekdanji član velikega Athleticovega tekmeca Real Sociedada. Baskovski "levi" so se na seviljski olimpijski stadion vrnili le nekaj dni po izgubljenem pokalnem finalu za minulo sezono, ko jih je ustavil ravno Real. Messi je v tej sezoni, ki je bila po ocenah nekaterih najslabša v njegovi karieri, dosegel že 31 golov v vseh tekmovanjih. Laporta v izjavah po tekmi sicer ni povedal nič novega glede situacije z Messijevo pogodbo in/ali glede prihodnosti trenerja Ronalda Koemana. Ta je s širokim nasmeškom proslavljal zadnje zadetke svojega moštva na tekmi, med proslavljanjem naslova pa je bil opazno zadržan. Tudi Laporta ni želel potrditi, da bo legendarni branilec in zdaj trener kluba trener Barce tudi v sezoni 2021/22. "Nikoli ne veš, ker je Leo tisti, ki bo odločal o svoji prihodnosti," je po tekmi dejal Koeman ob vprašanju, če misli, da bo osvojitev španskega pokala pomagala pri prepričevanju Messija."Kot je predsednik dejal, bomo storili vse zanj, da bo ostal še veliko let. Ponavljam se‒ v finalu je spet pokazal, da je najboljši na svetu." Moteče govorice, ki pa jih tudi razume

Med tistimi, ki so proslavljali šele svoj prvi naslov z Barcelono, so bili tudi Griezmann, De Jong in Pedri, ki se je v svoji prvi sezoni v Kataloniji prelevil v enega ključnih nogometašev in španskega članskega reprezentanta. Koeman je dejal, da upa, da bo občutek osvojitve prvega kosa srebrnine še malce dvignil ekipo v lovu na vodilna kluba španskega prvenstva, madridska Atletico in Real, s katerima je Barca v "mrtvem teku" za državni naslov. "Lahko rečem le to, da imam še enoletno pogodbo. Vsi vedo, kaj počnemo, kakšne spremembe smo naredili od prvega dne, ko smo prišli,"je dodal Koeman, čigar prihodnost je bila spet vsaj malce bolj pod vprašajem po nedavnem razočaranju na "el clasicu" v Madridu (2:1). "Včasih mi gre na živce, saj se (govorice, op. a.) menjajo iz dneva v dan, malce je tudi pretirano. A v velikem klubu, kot je Barcelona, moraš osvojiti reči, tako da to razumem," je še sklenil Koeman, strelec zmagovitega gola za morda najpomembnejšo lovoriko v zgodovini Barce leta 1992 v finalu Lige prvakov.