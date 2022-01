Messi po okužbi s koronavirusom še ni nared, izpustil bo tudi tekmo z Brestom

V pariškem klubu so zapisali, da Lionel Messi dobro napreduje. "Še naprej sodeluje z zdravniško in tehnično ekipo in se bo v ekipo vrnil predvidoma prihodnji teden," so še dodali na uradni spletni strani Paris Saint-Germaina. Messi je sicer zadnjo tekmo za PSG odigral 22. decembra, drugega januarja pa je v javnost pricurljala novica, da je bil pozitiven na testu za koronavirus.

"Kot veste, sem imel covid-19 in rad bi se zahvalil vsem za sporočila, ki sem jih prejel in vam povedal, da potrebujem več časa, kot sem pričakoval, da bom v redu, toda skoraj sem si že opomogel in imam veliko volje, da se vrnem na igrišče. Te dni treniram, da pridem na sto odstotkov, to leto prihaja z zelo lepimi cilji in upajmo, da se bomo kmalu videli," je zapisal Messi ob objavi fotografije z ženo Antonello na Instagramu.