Do incidenta je prišlo ob koncu prvega polčasa, ko je Miami zaostajal z 0:1 in igral z nogometašem manj. Sodnik Allen Chapman je rumeni karton pokazal obema nogometašema. Trener Columbusa Laurent Courtois je bil prepričan, da bi moral Lionel Messi prejeti rdečega, Chapman pa je svojo odločitev za rumenega zagovarjal z obrazložitvijo, da je bila sila pri metu žoge premajhna za izključitev. "Vsi vedo, da bi moral dobiti več kot rumeni karton. To je res žalostno," je po tekmi dejal Courtois.

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Miami je že od 36. minute igral z desetimi nogometaši, saj je moral Gonzalo Lujan po drugem rumenem kartonu z igrišča. Columbus je povedel v deveti minuti, ko je bil z bele pike natančen Čilenec Tapia. Gostje so zmago potrdili v drugem polčasu. Taha Habroune je v 52. minuti povišal na 2:0, Tapia pa je šest minut pozneje dosegel še svoj drugi gol na tekmi.