Messi si je omislil privatno letalo s personaliziranimi stopnicami

Podjetje Gulfstream Aerospace je za Argentinca in njegovo družino pripravilo posebno letalo, ki ima v notranjosti tudi kuhinjo, dve kopalnici in 16 sedežev, ki se lahko spremenijo v osem ležišč. Messi se sicer ni odločil za nakup, temveč za najem letala, najemnina pa znaša 13 milijonov evrov. Letalo bo imel parkirano v posebnem hangarju v Buenos Airesu.

Poseben detajl, ki je vzbudil veliko pozornosti, so stopnice, ki vodijo na in z letala. Na stopničkah so namreč vpisana imena njegove družine, na repu letala pa je natisnjena številka 10, kar je njegova številka dresa v Barceloni.