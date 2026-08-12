Messi po smrti očeta prvič spregovoril: Ne morem verjeti, da te ni več.

Jorge Messi je umrl v 68. letu starosti po daljši bolezni. Za Lionela ni bil zgolj oče, temveč tudi njegov največji življenjski sopotnik in človek, ki ga je spremljal praktično od prvih nogometnih korakov. Messi je ob fotografijah z očetom zapisal, da še vedno težko verjame, da ga ni več. V ganljivem zapisu se je spominjal njunega odnosa, očetove podpore in vsega, kar je Jorge predstavljal v njegovem življenju. Njegove besede pa niso bile povezane zgolj z osebno izgubo. Messi je razkril tudi, kako močno ga je očetova bolezen zaznamovala v zadnjem obdobju. Med drugim je spregovoril o svojih dvomih glede prihodnosti v nogometu in priznal, da si je želel osvojiti še en naslov svetovnega prvaka tudi zato, ker je bila to očetova želja.

Jorge in Lionel Messi FOTO: AP

"Hotel sem osvojiti še en naslov in ti ga prinesti. Nisem zmogel, noge me niso ubogale. Hotel sem iti prek svojih fizičnih zmožnosti, a enostavno ni šlo. V finalu se nisem počutil dobro. Sicer nismo bili prvaki, a verjemi, da smo neznansko uživali v vsaki tekmi," je v spomin očetu zapisal Lionel Messi. Jorge je bil pomemben del sinove kariere že od samega začetka. Ko je Lionel kot deček odšel v Barcelono, je bil njegov oče eden ključnih ljudi, ki so mu pomagali na poti do vrha svetovnega nogometa. Pozneje je bil tudi njegov zastopnik in svetovalec. Zato za Messija ta izguba pomeni precej več kot slovo od družinskega člana. Izgubil je človeka, s katerim je bil povezan skozi praktično celotno življenjsko in nogometno pot. "Zelo te bom pogrešal. Vedno boš prisoten, predvsem pri vzgoji otrok, za katere želim, da so tako vzgojeni, kot si ti mene. Zdaj, ko te ni več, dvomim, da bom še prav dolgo igral nogomet. Bil si ob meni od samega začetka; konec je bil tako blizu. Zakaj nisi zdržal še malo, da bi skupaj končala," je bil čustven eden izmed najboljših nogometašev na svetu.

Lionel Messi je med svetovnim prvenstvom preživljal težke čase. FOTO: Profimedia

Oglasil se je tudi Cristiano Ronaldo

Med številnimi sporočili podpore, ki jih je prejel Messi, je posebno pozornost pritegnil komentar Cristiana Ronalda. Portugalec in Argentinec sta več kot desetletje predstavljala največje rivalstvo svetovnega nogometa. Njuna obračunavanja za lovorike, rekorde in individualna priznanja so zaznamovala eno najbolj posebnih obdobij v zgodovini tega športa. Tokrat pa rivalstva ni bilo. Ronaldo je Messiju namenil nekaj preprostih, a zelo pomenljivih besed: "Velik objem tebi in tvojim v teh težkih časih, Leo. Veliko moči," je sporočilo, ki ga je portugalski zvezdnik poslal Messiju. Kratek zapis je hitro pritegnil pozornost nogometnega sveta. Rivalstvo med obema velikanoma je bilo vedno predmet številnih razprav, toda njuno medsebojno spoštovanje je skozi leta postajalo vse bolj očitno.

Lionel Messi ob prihodu v Argentino FOTO: Profimedia

"Bil si oče, prijatelj in menedžer. Čeprav sva se kdaj sporekla, zdaj vidim, da si imel vedno prav. Tvoja sreča je bila družina, tvoja žena, tvoji otroci in jaz. Vem, da si užival in trpel hkrati, ko si me gledal na nogometnem igrišču. Nikoli pa me nisi posebej hvalil," je še zapisal Messi. Messi se bo moral zdaj soočiti z obdobjem, ki bo nedvomno eno najtežjih v njegovem življenju. Njegova prihodnost v nogometu za zdaj ostaja negotova, vendar je jasno nekaj: vpliv Jorgeja Messija na sina bo ostal tudi po njegovi smrti. Lionel je namreč že nakazal, da bo očetov spomin nosil s seboj – ne le na nogometnem igrišču, temveč predvsem v vlogi očeta svojih otrok. Jorge Messi je umrl 8. avgusta po dolgi bolezni, katere družina ni razkrila. Pokopali so ga v družinskem krogu na zasebnem pokopališču El Prado blizu rojstnega kraja Lionela Messija v Rosariu.