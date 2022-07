Messi po soočenju med treningom že grdo gleda v smeri Sergia Ramosa

Med eno od akcij med treningom po kateri je Argentinski zvezdnik premagal vratarja, je Sergio Ramos malo preveč odločno poskušal ustaviti nekdanjega igralca Barcelone. Lionel Messi je po stiku sicer uspel ostati na nogah, ampak takoj po zadetku je odločno stopil proti nekdanjemu igralcu Real Madrida in v njegovo smer poslal vidno nezadovoljen pogled. Izkušeni Španec je soigralca skušal pomiriti, ampak Messi se ni zlahka ustavil. Izmenjala sta si še nekaj besed, vendar vsaj pred očmi javnosti nesporazum ni napredoval v kaj bolj resnega ...

Messi je na treh srečanjih, ki jih je odigral na Japonskem dosegel dva zadetka. Sicer pa se podobna soočenja na treningih profesionalnih nogometnih klubov seveda dogajajo redno in posledice znajo biti tudi veliko hujše. Kljub temu pa Ramos in Messi z vsakim javnim soočenjem vedno znova opozorita na pestro medsebojno zgodovino v dresih velikih rivalov Real Madrida in Barcelone.