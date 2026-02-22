Suarez odvlekel Messija: po visokem porazu izgubil živce

Poraz Inter Miamija proti LAFC-ju se ni končal le z visokim izidom, temveč tudi z napetim prizorom po zadnjem sodnikovem žvižgu. Lionel Messi je bil po tekmi vidno razburjen in se odpravil proti sodniški ekipi, saj je menil, da je bil med obračunom večkrat tarča nevarnih prekrškov, na katere sodniki niso ustrezno reagirali.
Argentinec je zavil proti istemu izhodu kot sodniki, očitno odločen, da jim svoje nezadovoljstvo pove neposredno. Kamere so ujele, kako se je napotil proti hodniku, ki ga uporablja sodniška ekipa, a do neposrednega soočenja ni prišlo, saj je vmes posredoval Luis Suarez. Soigralec ga je prijel in zadržal ter tako preprečil, da bi se situacija še zaostrila.
Video je hitro zaokrožil med gledalci in na družbenih omrežjih, saj Messi le redko tako odkrito pokaže jezo zaradi sodniških odločitev. Tokrat je frustracijo še okrepil razplet na igrišču, Miami je izgubil z 0:3, kar je bil prvi poraz ekipe v sezoni.
Dogodek naj bi zdaj pregledali tudi pri MLS, kjer bi lahko sledile sankcije ali vsaj uradno opozorilo. Vprašanje, ali je bila Messijeva reakcija upravičena ali je šla predaleč, ostaja odprto. Čeprav je Argentinec skozi kariero slovel po mirnosti in profesionalnosti, je ta prizor pokazal, da imajo tudi največji svoje meje, njegova tekmovalna strast pa ostaja neizpodbitna.
