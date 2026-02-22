Naslovnica
Nogomet

Suarez odvlekel Messija: po visokem porazu izgubil živce

Miami, 22. 02. 2026 12.56 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.M.
Lionel Messi

Inter Miami je odigral svojo prvo tekmo v novi sezoni, obračun z LAFC-jem pa se ni končal le z visokim porazom, temveč tudi z napetim prizorom po zadnjem sodnikovem žvižgu. Lionel Messi se je vidno razburjen napotil proti sodniški ekipi, a ga je pravočasno ustavil soigralec Luis Suarez in s tem preprečil, da bi se situacija še zaostrila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poraz Inter Miamija proti LAFC-ju se ni končal le z visokim izidom, temveč tudi z napetim prizorom po zadnjem sodnikovem žvižgu. Lionel Messi je bil po tekmi vidno razburjen in se odpravil proti sodniški ekipi, saj je menil, da je bil med obračunom večkrat tarča nevarnih prekrškov, na katere sodniki niso ustrezno reagirali.

Argentinec je zavil proti istemu izhodu kot sodniki, očitno odločen, da jim svoje nezadovoljstvo pove neposredno. Kamere so ujele, kako se je napotil proti hodniku, ki ga uporablja sodniška ekipa, a do neposrednega soočenja ni prišlo, saj je vmes posredoval Luis Suarez. Soigralec ga je prijel in zadržal ter tako preprečil, da bi se situacija še zaostrila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Video je hitro zaokrožil med gledalci in na družbenih omrežjih, saj Messi le redko tako odkrito pokaže jezo zaradi sodniških odločitev. Tokrat je frustracijo še okrepil razplet na igrišču, Miami je izgubil z 0:3, kar je bil prvi poraz ekipe v sezoni.

Dogodek naj bi zdaj pregledali tudi pri MLS, kjer bi lahko sledile sankcije ali vsaj uradno opozorilo. Vprašanje, ali je bila Messijeva reakcija upravičena ali je šla predaleč, ostaja odprto. Čeprav je Argentinec skozi kariero slovel po mirnosti in profesionalnosti, je ta prizor pokazal, da imajo tudi največji svoje meje, njegova tekmovalna strast pa ostaja neizpodbitna.

Boleč poraz Reala v Pamploni: 'Imeli smo smolo s sodniškimi odločitvami'

NoriSušan
22. 02. 2026 14.09
brezveze se sekira itak je najbolši vseh časov kar se itak že ve
Odgovori
0 0
xnnx
22. 02. 2026 13.57
Prvi poraz ekipe v sezoni??? Saj je to prva in edina tekma v sezoni...
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
22. 02. 2026 14.06
?????? kje ti gledaš razpored haha
Odgovori
0 0
bibaleze
