Suarez odvlekel Messija: po visokem porazu izgubil živce

Poraz Inter Miamija proti LAFC-ju se ni končal le z visokim izidom, temveč tudi z napetim prizorom po zadnjem sodnikovem žvižgu. Lionel Messi je bil po tekmi vidno razburjen in se odpravil proti sodniški ekipi, saj je menil, da je bil med obračunom večkrat tarča nevarnih prekrškov, na katere sodniki niso ustrezno reagirali.

Argentinec je zavil proti istemu izhodu kot sodniki, očitno odločen, da jim svoje nezadovoljstvo pove neposredno. Kamere so ujele, kako se je napotil proti hodniku, ki ga uporablja sodniška ekipa, a do neposrednega soočenja ni prišlo, saj je vmes posredoval Luis Suarez. Soigralec ga je prijel in zadržal ter tako preprečil, da bi se situacija še zaostrila.