Messi po veličastnem sprejemu na Monumentalu dosegel 800. gol v karieri

Argentince je v 78. minuti v vodstvo popeljal Thiago Almada , v 89. minuti pa je po odlično izvedenem prostem strelu končni izid postavil Lionel Messi . Domači navijači so svoje junake na prvi domači tekmi po zmagi v Katarju dočakali z veličastnim sprejemom na stadionu Monumental. Brezpredmetno je zapisati, da je bilo vsako mesto na tribunah zasedeno, pred začetkom pa so organizatorji poskrbeli tudi za ognjemet.

Lionel Messi in druščina

Messi je tako dosegel 800. gol v svoji klubski in reprezentančni karieri. V dresu Argentine jih je zabil 99. Postal je drugi nogometaš v zgodovini, ki je presegel magično številko 800. Pred njim je to uspelo zgolj Cristianu Ronaldu. Največ zadetkov je Messi pričakovano dosegel v 17 sezonah pri Barceloni, kjer se je zadetka razveselil 672-krat. V reprezentančnem nogometu sta od Messija več golov dosegla le Cristiano Ronaldo (118) in Iranec Ali Daei (109).