Nogomet

Messi podrl nov rekord: na 80 tekmah sodeloval pri 100 golih

Miami, 12. 10. 2025 10.15 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Medtem ko večina nogometnih prvenstev zaradi reprezentančnega premora počiva, v Ligi MLS čas teče naprej. Lionel Messi je v noči na nedeljo z Inter Miamijem gostil Atlanto in ob zmagi s 4:0 prispeval dva zadetka ter asistenco, sicer pa je uspel postaviti nov rekord severnoameriškega nogometnega prvenstva.

Lionel Messi in Jordi Alba
Lionel Messi in Jordi Alba FOTO: AP

Na obračunu med Inter Miamijem in Atlanto so briljirali nekdanji nogometaši Barcelone. Lionel Messi je dosegel prvi in zadnji zadetek na tekmi, vmes pa sta se med strelce vpisala še Jordi Alba in Luis Suarez. Omenjeni so s svojim klubom po 33. krogih na tretjem mestu vzhodne konference.

Messi je na tekmi proti Atlanti sodeloval pri treh golih, skupno pa je v Ligi MLS sodeloval pri več kot 100 zadetkih. Za ta dosežek je potreboval vsega 80 tekem in v tem pogledu z naskokom prevzel prvo mesto v zgodovini lige. Drugi je Sebastian Giovinco, ki je potreboval 100 tekem, tretji Carlos Vela pa 101.

Inter Miami pred začetkom končnice čaka le še ena tekma, argentinski virtuoz pa bo klubu iz Floride vsekakor želel pomagati osvojiti prvi naslov v zgodovini. Messiju pogodba z Inter Miamijem sicer poteče s koncem letošnjega koledarskega leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
