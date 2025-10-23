Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Messi podaljšal pogodbo: Moje sanje so tukaj postale resničnost

Miami, 23. 10. 2025 18.15 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Lionel Messi se je z Interjem iz Miamija dogovoril za podaljšanje pogodbe. Po podpisu novega dogovora bo 38-letni Argentinec v Miamiju ostal do konca sezone leta 2028.

Lionel Messi
Lionel Messi FOTO: AP

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi, ki je imel tudi bogate ponudbe Arabcev, a vse zavrnil, je pred prihodom v ZDA igral za Barcelono in PSG. Julija 2023 se je nato preselil v Miami, kjer je zdaj podaljšal pogodbo, finančnih podatkov podaljšanja sodelovanja pa klub še ni objavil.

Messi je za Inter Miami do danes odigral 82 tekem, na katerih je sodeloval pri kar 108 zadetkih. "Zelo sem srečen, da lahko nadaljujem s projektom, ki se je iz sanj spremenil v čudovito resničnost. Odkar sem prispel v Miami, sem zelo srečen," je ob podaljšanju pogodbe dejal argentinski napadalec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naš cilj je bil, da v Inter Miami pripeljemo najboljše igralce, kar smo tudi storili," je povedal solastnik kluba David Beckham. "Pripeljali smo najboljšega nogometaša v zgodovini. To kaže našo predanost Miamiju, hkrati pa tudi Messijevo predanost mestu, klubu in nogometu. Še vedno je enako predan in še naprej želi zmagovati," je o argentinskem superzvezdniku dodal legendarni angleški nogometaš.

nogomet lionel messi nova pogodba inter miami
Naslednji članek

V Mariboru izgubljajo potrpljenje s turškimi vlagatelji

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
23. 10. 2025 18.32
sedaj ima podaljšano pogodbo...dolgo...daljšo kot noge...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306