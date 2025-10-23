Messi podaljšal pogodbo: Moje sanje so tukaj postale resničnost

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi, ki je imel tudi bogate ponudbe Arabcev, a vse zavrnil, je pred prihodom v ZDA igral za Barcelono in PSG. Julija 2023 se je nato preselil v Miami, kjer je zdaj podaljšal pogodbo, finančnih podatkov podaljšanja sodelovanja pa klub še ni objavil.

Messi je za Inter Miami do danes odigral 82 tekem, na katerih je sodeloval pri kar 108 zadetkih. "Zelo sem srečen, da lahko nadaljujem s projektom, ki se je iz sanj spremenil v čudovito resničnost. Odkar sem prispel v Miami, sem zelo srečen," je ob podaljšanju pogodbe dejal argentinski napadalec.