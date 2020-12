Messi: Poleti je bilo zame zelo hudo

" Imel sem srečo, da sem treniral pod vodstvom Pepa Guardiole in Luisa Enriqueja , najboljših dveh trenerjev. Pod njunim vodstvom sem zrasel fizično in duševno ter pridobil taktično modrost, ki sta mi jo priučila, " je dejal Lionel Messi , poročanje španskih medijev pa je povzela nemška tiskovna agencija dpa . Guardiola, ki je od leta 2016 trener Manchester Cityja, je Messija treniral od leta 2008 do poletja 2012, v tem času pa je Barca osvojila kar 14 različnih naslovov. Luis Enrique, ki je trenutno španski selektor, je Messija treniral med letoma 2014 in 2017, v tem času je Barcelona osvojila devet lovorik.

V intervjuju je 33-letni Argentinec komentiral tudi "teater" v prestopnem obdobju, ko je Messi želel oditi, a je klub vztrajal pri odkupni klavzuli, za katero je Messi verjel, da ne obstaja več. Na koncu je Messi popustil in ostal. "Res je, da mi je bilo poleti zelo težko," je dejal šestkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu. "Danes sem dobro. Želim biti del vsega, kar je pred nami. Vem, da klub preživlja težke trenutke na klubski in ekipni ravni in da je v Barceloni trenutno vse slabo, vendar me to ne ovira," je dejal Messi, ki je priznal, da je včasih tudi to, da si slaven, breme.

"Sem privilegiran. Včasih pa želim ostati anonimen," je priznal. "Želel bi si, da bi lahko šel na mestno tržnico, v kino ali restavracijo, še posebej, ko sem s svojimi otroki."