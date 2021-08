Messi: Pomagal bom zgraditi nekaj posebnega za klub in navijače

"Vznemirjen sem pred novim poglavjem v svoji karieri pri Paris Saint Germainu. S klubom si delimo nogometne ambicije. Vem, kako nadarjeni so v ekipi, trenerji in ostalo osebje. Odločen sem, da bom pomagal zgraditi nekaj posebnega za klub in navijače. Veselim se, da bom stopil na zelenico Parka princev," je dejal šestkratni dobitnik zlate žoge.

Nove okrepitve je vesel tudi šef PSG Nasser Al-Khelaifi. "Vesel sem, da je Lionel Messi izbral PSG. Ponosni smo, da lahko tu pozdravimo njega in njegovo družino. Ne skriva želje, da tekmuje na najvišji ravni in osvaja nove lovorike, kar je tudi želja kluba," je dejal Al-Khelaifi, ki je prepričan, da bo ta ekipa spisala novo zgodovino.