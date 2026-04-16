Messi postal lastnik tretjeligaša iz Barcelone

Lionel Messi z nakupom kluba Cornella povečuje svoj pečat, ki ga pušča v katalonskem nogometu.
"Ta poteza krepi tesne odnose Lionela Messija z Barcelono in njegovo zavezanost k razvoju športa in lokalnega talenta v Kataloniji," so zapisali pri malčku iz Barcelone, pri katerem so kariero začeli nekateri vrhunski igralci, med drugim vratar Arsenala David Raya, nekdanji Messijev soigralec Jordi Alba in sedanji nogometaš Barcelone Gerard Martin.
"Messijev prihod pomeni začetek novega poglavja v zgodovini kluba, katerega cilj je spodbujati tako športno kot institucionalno rast, krepiti njegove temelje in nadaljevati z vlaganjem v mlade talente," še dodajajo Katalonci.
Cornella je imela v zadnjih letih le malo uspeha, saj je dvakrat zaporedoma nazadovala v nižji rang. Trenutno igra v tretji španski ligi, tam pa z zaostankom petih točk za vodilno Manreso zaseda tretje mesto, kar jih zaenkrat uvršča v končnico za napredovanje.
