Messi postal lastnik tretjeligaša iz Barcelone

"Ta poteza krepi tesne odnose Lionela Messija z Barcelono in njegovo zavezanost k razvoju športa in lokalnega talenta v Kataloniji," so zapisali pri malčku iz Barcelone, pri katerem so kariero začeli nekateri vrhunski igralci, med drugim vratar Arsenala David Raya, nekdanji Messijev soigralec Jordi Alba in sedanji nogometaš Barcelone Gerard Martin .

Lionel Messi z nakupom kluba Cornella povečuje svoj pečat, ki ga pušča v katalonskem nogometu.

"Messijev prihod pomeni začetek novega poglavja v zgodovini kluba, katerega cilj je spodbujati tako športno kot institucionalno rast, krepiti njegove temelje in nadaljevati z vlaganjem v mlade talente," še dodajajo Katalonci.

Cornella je imela v zadnjih letih le malo uspeha, saj je dvakrat zaporedoma nazadovala v nižji rang. Trenutno igra v tretji španski ligi, tam pa z zaostankom petih točk za vodilno Manreso zaseda tretje mesto, kar jih zaenkrat uvršča v končnico za napredovanje.