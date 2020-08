Messi postavil ultimat: Ali on ali jaz!

"To, da izgubimo četrtfinale lige prvakov na takšen način, je sramota brez primere. Kot sem dejal že po zaključku španskega državnega prvenstva, da s tako medlo in nepovezano igro v polju ne moremo premagati nikogar, se je potrdilo tudi zdaj proti Bayernu. Bili so hitrejši od nas, natančnejši pri podajah, pravočasni v obrambnih nalogah, in še bi lahko našteval ... To je ponižanje, ki si ga nisem upal predstavljati niti v najhujših sanjah," je po epskem porazu v ligi prvakov dejal razočarani Lionel Messi , ki naj bi po poročanju radijske postaje Radio Cope soigralcem v garderobi dal jasno vedeti, da, v kolikor v kratkem ne pride do korenitejših sprememb na vrhu klubske piramide, bo Camp Nou zapustil on.

Setien že bivši, kako se bo odločil Messi!?

Korenite spremembe niso mišljene zgolj v športnem delu kluba, ampak predvsem v poslovnem delu, kjer so stvari že pred časom ušle nadzoru. Ni potrebno izgubljati besed o tem, da je trener Quique Setien že bivši, a ta ne predstavlja srž problema v Barceloni. Vse oči so zdaj uperjene v sila nepriljubljenega predsednika Josepa Mario Bartomeua, ki bo prav tako moral pobrati šila in kopita ter tako prepustiti svoje mesto nekomu drugemu, ki bo s sodobnejšim pogledom in pristopom popeljal Barcelono v boljše čase. Messijeva frustracija med tekmo in še posebej po njej je bila tako očitna, da ga je bilo izredno težko gledati, kako potolčen do kolen in sklonjene glave zapušča zelenico v Lizboni.

Argentinski virtuoz je le eden v nizu igralcev aktualne zasedbe, ki je z velikim zadovoljstvom podprl idejo o vrnitvi nekdanjega izvrstnega vezista Xavija Hernandeza. Tokrat na trenersko klop, kjer bi s pomočjo še nekaterih drugih legend kluba, kot sta denimoAndres Iniesta in Carles Puyol, vrnil Barcelono na pota stare slave. A tudi ko nekega dne Xavi zasede vročo trenersko klop na kultnem Camp Nouu, bo moral začeti graditi novo zgodbo z dna. Tako kot jo je z majhnimi koraki po zadnji tako klavrni sezoni 2007/08, v kateri je blaugrana ostala brez lovorik, začel graditi Josep 'Pep' Guardiola. In dobro vemo, kakšno Barcelono smo spremljali med letoma 2008 in 2012.



Španski mediji so prepričani, da Messi še nikoli ni bil tako blizu odhoda iz Barcelone kot zdaj. Globoko razočaran in potolčen do tal bi lahko brez plačila odškodnine, pa čeprav mu pogodba s klubom izteče junija naslednje leto, in brez slabe vesti Camp Nouu pomahal v slovo.