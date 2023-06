Messi: Drži, kariero bom nadaljeval v Interju iz Miamija

Messi je sedemkratni dobitnik zlate žoge in pričakovati je, da si bo individualno priznanje prislužil še enkrat, potem ko je decembra 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov na svetovnem prvenstvu v Katarju. Nogometni svet je nestrpno pričakoval Messijevo odločitev, potem ko je PSG ta teden potrdil, da bo pariški klub zapustil igralec, ki ga mnogi štejejo za najboljšega v zgodovini nogometa.

"Odločil sem se, da zapustim Evropo, res je, da sem imel ponudbe iz druge evropske ekipe, a o tem sploh nisem razmišljal, ker je bila za Evropo edina moja misel povezana z odhodom v Barcelono," je Messi popihal na dušo navijačem blaugrane, ki bi si seveda želeli, da bi njihov junak znova oblekel dres Barce. "Po zmagi na svetovnem prvenstvu in nezmožnosti znova preseliti se k Barci je napočil čas, da grem v ligo MLS, kjer bom živel nogomet na drugačen način in bolj užival v vsakdanjem življenju. Seveda z enako odgovornostjo in željo po zmagah ter po dobrem delu, a z več umirjenosti," je svojo odločitev pojasnil Messi.

Romantično sanjarjenje o vrnitvi v Barcelono in obeti o osupljivem bogastvu v Savdski Arabiji so padli v vodo, ko se je Messi odločil pridružiti ligi MLS. K tej odločitvi naj bi prispevali tudi ključni sponzorji severnoameriške profesionalne lige o dodatnih zaslužkih in delitvi dobička, kar so Messiju zagotovili pri velikanu športne opreme Adidasu in Apple TV, ki imata v lasti pravice domačega prenosa lige.