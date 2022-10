Messi potrdil: SP v Katarju bo moje zadnje

Zvezdniški napadalec Paris Saint-Germaina bo poskusil priti do lovorike, ki je še nima. "To je zagotovo moje zadnje SP," je nemška tiskovna agencija dpa povzela Messijevo izjavo za Star+.

"Ne vem, če smo veliki favoriti, ampak Argentina je vedno med kandidati zaradi naše zgodovine, pomena in tudi zaradi načina, kako smo se kvalificirali," je dodal Messi in nadaljeval: "Toda nismo glavni favoriti. Mislim, da so nekatere ekipe pred nami, ampak smo pa blizu njim."

Poudaril je še, da se na SP lahko marsikaj zgodi in da favoriti ne zmagajo vedno. "Vidim podobne stvari v tej ekipi, kot sem jih videl leta 2014," je povedal Messi, ki je prav 2014 prišel najbližje doslej pokalu prvaka, v finalu je Argentino premagala Nemčija.