Nogomet

Messi pred svetovnim prvenstvom: 'Imamo ekipo, polno zmagovalcev'

Miami, 05. 12. 2025 15.58 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Lionel Messi se je z Interjem Miamijem uvrstil v finale pokala lige MLS, kjer mu bodo nasproti stali igralci moštva Vancouver Whitecaps na čelu s Thomasom Müllerjem. Argentinec bo imel priložnost osvojiti svojo 46. lovoriko v karieri. V intervjuju za ESPN je spregovoril o prihajajočem svetovnem prvenstvu in nekdanjem trenerju Pepu Guardioli.

Messi in soigralci po zmagi nad New Yorkom
Messi in soigralci po zmagi nad New Yorkom FOTO: AP

V nedeljo bo imel Lionel Messi priložnost osvojiti prvo ligaško lovoriko zunaj Evrope. Do finala je legendarni Argentinec svoji ekipi pomagal z asistenco pri visoki domači zmagi nad New York Cityjem s 5:1. "Trenutno smo v zelo dobri formi, pomaga nam tudi igranje pred domačimi gledalci. Na domačih tleh smo bili vedno zelo močni," je pred finalnim obračunom optimističen 38-letnik.

Poleti ga prav onkraj Atlantika čaka še zadnje svetovno prvenstvo v njegovi bogati karieri. Kot aktualni svetovni prvaki so Argentinci zagotovo eni od favoritov za ponovno osvojitev najpomembnejše lovorike v nogometnem svetu.

Slavje svetovnega prvaka Lionela Messija
Slavje svetovnega prvaka Lionela Messija FOTO: AP

Osemkratni dobitnik prestižne Zlate žoge je pred novim mundialom optimističen glede možnosti za ponoven uspeh: "Mentaliteta, ki jo gojimo v slačilnici, je izjemna. Imamo ekipo, polno zmagovalcev, to se vidi tudi na treningih. Vsi se razumemo med seboj in to se odraža tudi na rezultatih. Moramo zgrabiti priložnost, ki se nam ponuja kot aktualnim prvakom."

Lionel Scaloni in Lionel Messi
Lionel Scaloni in Lionel Messi FOTO: AP

Albiceleste že sedem let vodi Lionel Scaloni, ki je svojo državo popeljal do tretjega osvojenega mundiala, dodal pa je še dva naslova na Copa Americi. Messi ima s svojim soimenjakom izredno dober odnos: "Že od samega začetka je njegova najpomembnejša lastnost njegova človečnost. Z vsemi igralci ima zelo dober odnos, kar mu vsi tudi vračajo. Kot igralec je bil težek karakter, kot trener pa se je spremenil, postal je resnejši. Veliko govoriva, lahko rečem, da je spektakularen trener."

Messi in Guardiola sta v štirih letih skupaj osvojila 14 lovorik.
Messi in Guardiola sta v štirih letih skupaj osvojila 14 lovorik. FOTO: AP

V pogovoru za ESPN je beseda nanesla na še enega stratega, ki je najbrž najbolj vplival na Argentinčevo kariero. Govora je seveda o Pepu Guardioli, ki je štiri leta vodil Barcelono. Med letoma 2008 in 2012 sta Guardiola in Messi v Katalonijo prinesla dva naslova v Ligi prvakov in tri naslove španskih državnih prvakov.

Nekdanji kapetan blaugrane meni, da je 54-letni Katalonec najboljši trener v zgodovini nogometa: "Pep je zares edinstven. Obstaja ogromno izjemnih trenerjev, toda zame je on najboljši vseh časov. Preden je postal glavni strateg Barcelone, se praktično nisva poznala. Podobno kot s Scalonijem sva imela tudi z njim zelo dober odnos. Ogromno sva govorila, naučil me je veliko novih stvari o nogometu. Prvi me je postavil na položaj "lažne devetke", kar mi je najbolj ustrezalo."

lionel messi pep guardiola inter miami argentina sp 2026
Naslednji članek

Gorenc: Nismo imeli v glavah, da rešujemo sezono

cripstoned
05. 12. 2025 17.07
Hejtercki mislil je na infantina in sodnike ne pa soigralce...
