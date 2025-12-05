Messi pred svetovnim prvenstvom: 'Imamo ekipo, polno zmagovalcev'

Lionel Messi se je z Interjem Miamijem uvrstil v finale pokala lige MLS, kjer mu bodo nasproti stali igralci moštva Vancouver Whitecaps na čelu s Thomasom Müllerjem. Argentinec bo imel priložnost osvojiti svojo 46. lovoriko v karieri. V intervjuju za ESPN je spregovoril o prihajajočem svetovnem prvenstvu in nekdanjem trenerju Pepu Guardioli.

Messi in soigralci po zmagi nad New Yorkom FOTO: AP icon-expand

V nedeljo bo imel Lionel Messi priložnost osvojiti prvo ligaško lovoriko zunaj Evrope. Do finala je legendarni Argentinec svoji ekipi pomagal z asistenco pri visoki domači zmagi nad New York Cityjem s 5:1. "Trenutno smo v zelo dobri formi, pomaga nam tudi igranje pred domačimi gledalci. Na domačih tleh smo bili vedno zelo močni," je pred finalnim obračunom optimističen 38-letnik. Poleti ga prav onkraj Atlantika čaka še zadnje svetovno prvenstvo v njegovi bogati karieri. Kot aktualni svetovni prvaki so Argentinci zagotovo eni od favoritov za ponovno osvojitev najpomembnejše lovorike v nogometnem svetu.

Slavje svetovnega prvaka Lionela Messija FOTO: AP icon-expand

Osemkratni dobitnik prestižne Zlate žoge je pred novim mundialom optimističen glede možnosti za ponoven uspeh: "Mentaliteta, ki jo gojimo v slačilnici, je izjemna. Imamo ekipo, polno zmagovalcev, to se vidi tudi na treningih. Vsi se razumemo med seboj in to se odraža tudi na rezultatih. Moramo zgrabiti priložnost, ki se nam ponuja kot aktualnim prvakom."

Lionel Scaloni in Lionel Messi FOTO: AP icon-expand

Albiceleste že sedem let vodi Lionel Scaloni, ki je svojo državo popeljal do tretjega osvojenega mundiala, dodal pa je še dva naslova na Copa Americi. Messi ima s svojim soimenjakom izredno dober odnos: "Že od samega začetka je njegova najpomembnejša lastnost njegova človečnost. Z vsemi igralci ima zelo dober odnos, kar mu vsi tudi vračajo. Kot igralec je bil težek karakter, kot trener pa se je spremenil, postal je resnejši. Veliko govoriva, lahko rečem, da je spektakularen trener."

Messi in Guardiola sta v štirih letih skupaj osvojila 14 lovorik. FOTO: AP icon-expand