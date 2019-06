Messi presenetil in zapel himno, nato priznal: To ni moja najboljša Copa

Lionel Messi je po zmagi nad Venezuelo in ponovni uvrstitvi v polfinale Cope Americe samokritično ocenil, da to zanj osebno "ni najboljši" turnir, vseeno pa je bil zadovoljen s predstavo reprezentance Argentine , v katero se je na marčevski prijateljski tekmi v Madridu vrnil ravno za obračun z Venezuelci. Ti so ob njegovem povratku v dres z državnim grbom takrat ponižali ekipo Lionela Scalonija (1 : 3), tokratna zmaga na stadionu Maracana pa je dokaz, da so belo-sinje modri našli ravnovesje, ki so ga s povratkom največjega zvezdnika na prvih tekmah (tudi na tem turnirju) še iskali.

Messi sicer ni bil med najbolj izpostavljenimi nogometaši na zelenici, saj so ga nasprotniki dobro zaprli, je pa navdušil rojake s petjem državne himne (zgoraj), kar v preteklosti ni bil pogost pojav. Po nekaterih trditvah se je to zgodilo celo prvič, odkar zvezdnik Barcelone igra za člansko izbrano vrsto.

'To ni moja najboljša Copa America'

"So ekipa, ki se zapre zadaj in z nabijanjem žoge igra na (Salomona) Rondona in dva, ki ju imajo na bokih,"je tekmo z Venezuelo pred zbranimi mediji v Riu de Janeiru ocenil Messi. "Od začetka smo nadzirali tekmo in imeli nadzor. Nato smo zadeli in začeli tudi sami grešiti. Vedeli smo, da bodo pritisnili v drugem polčasu, menim pa, da je bila ekipa zelo čvrsta v vseh trenutkih,"je nadaljeval.

"To res ni moja najboljša Copa America, tega nisem pričakoval. A tekme so se razpletle tako. Ni veliko igranja, težko je za tiste, ki želimo storiti kaj drugače, se izmikati nasprotnikom, a pomembno je, da smo zmagali in gremo naprej."

TEKMA

Kot bi bil v žogi zajec

Argentinci so bili po porazu s Kolumbijo (0 : 2) in remijem proti Paragvaju (1 : 1), ki mu je Messi z bele pike do sedaj zabil edini gol na turnirju, na udaru kritik, veliko bolje pa so zaigrali, ko je Scaloni v konico napada ob Sergiu Agüeru postavil zaenkrat prvo argentinsko ime Cope, napadalca milanskega Interja Lautara Martineza, ki je tudi proti Venezueli (tokrat atraktivno s peto) dosegel vedno pomemben prvi gol srečanja.

"Vemo, da je ključnega pomena, če želimo igrati s tremi spredaj, da tečemo in pomagamo v obrambi,"je nadaljeval Messi. "Copa je izenačena, vsak lahko premaga vsakega. Težko je igrati, igrišča so slaba in sramotno je, da so na Copi Americi vsa igrišča taka. Zdi se, kot da bi žoga imela notri zajca. Skače na vse strani. Težko jo je nadzirati. Imamo zelo hitre napadalce spredaj in to nam pomaga. Igrišče ne pripomore k hitremu gibanju, igranju na en dotik, ne moreš je voditi. A odigrali smo zelo kompletno tekmo, v obrambi pa smo odigrali zelo resen obračun. Zadovoljni smo,"je nadaljeval in pristavil:

"Že od prvega dne sem govoril, da je to zelo dobra skupina igralcev, ne samo v nogometnem smislu, ki je že poznan, mislim na človeško raven, glede na prijateljstvo med njimi, poskušamo se jim priključiti (starejši igralci, op. a.) in menim, da smo to storili."

'Brazilija ima igralce, ki lahko v vsakem trenutku spremenijo tekmo'

Pozornost se zdaj že obrača proti "finalu pred finalom" z Brazilci, ki bodo pred domačimi navijači gotovo pod dodatnim pritiskom. Še kako so seveda živi spomini na neuspešno SP 2014, ko jih je v polfinalu osmešila Nemčija (1 : 7), svoje "duhove" pa ima seveda tudi Argentina, ki se je sicer zmagovito vrnila na stadion Maracana, kjer je na omenjenem brazilskem mundialu po podaljšku izgubila finalno tekmo z Nemci (0 : 1). Stari rivalki se bosta tokrat pomerili v Belo Horizonteju, kjer bo jasno, ali bo Messi še tretjič na zadnjih treh južnoameriških prvenstvih z Argentino nastopil v finalu.

"Brazilija? Vemo, kaj pomeni, še bolj zdaj, ko so domačini, za njimi je naporna tekma, veliko so tekli proti Paragvaju, a imajo igralce, ki lahko v vsakem trenutku spremenijo tekmo, mi pa smo v zelo dobrem stanju pred merjenjem moči z njimi in dali bomo vse od sebe. Favorit? Težko je izbrati favorita na tekmi Brazilije in Argentine, ko je ves turnir tako izenačen. Oni so domačini in se morajo pokazati pred svojimi ljudmi, ta njihov projekt traja že dolgo, imajo enakega selektorja in enako idejo. To bo izenačena tekma, tako kot vse med Brazilijo in Argentino,"je sklenil Messi.

MESSI