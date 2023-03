Messi pri Ronaldovih rivalih? Posel je povsem izvedljiv

In to ne kateri koli, kar zgodbi daje še posebno veljavo in težo. Če je verjeti nekaterim zapisom, so ta hip za usluge Lionela Messija zagrizli bogati Arabci. "In to kar največji rivali Al-Nassra, za katere nastopa Messijev večni tekmec Cristiano Ronaldo," piše El Chiringuito in takoj ponuja informacije, ki naj bi prihajale neposredno iz tabora Al-Hilala. "Če bo Messi zares zapustil PSG, potem ga bo ob nespodobni ponudbi. Še bolj nespodobna, kot je tista, ki jo je ob prihodu na Arabski polotok prejel Ronaldo," je bil El Chiringuito sprva skrivnosten, nato pa bralcem le ponudil "meso". "Al-Hilal, največji tekmec Al-Nassra, se je postavil v prvo vrsto. Ne brez razloga. Bogati lastniki kluba se zavedajo, da je Messijev menedžer požrešni oče Jorge, ki je nor na denar. Če bodo Arabci prepričali njega oziroma bo prevladal denar in ne nogometni razlogi, potem bo Leo od junija nastopal v isti ligi kot njegov zagrizeni rival Ronaldo," so prepričani nekateri mediji.