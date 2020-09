Messi pripravlja izjavo, Modrić pa pravi: Njegov odhod bi bil velika izguba

"Ko je odšel Cristiano Ronaldo, so se prav tako mnogi spraševali, kakšne posledice bo to imelo za špansko La Ligo. A se je življenje v Madridu nadaljevalo, nogomet pa je ohranil svoj čar. Čeprav vemo, kako pomemben je bil Cristiano za Real Madrid in La Ligo nasploh," je na perečo temo zadnjih dni uvodoma dejal 35-letni Zadrčan, ki je v nadaljevanju pogovora za francosko tiskovno konferenco (AFP) izpostavil naslednje:

"V vsakem primeru bi bil Messijev odhod velika izguba za vse, ki deluje(m)o v španskem nogometu. Toda preteklosti se ne da spreminjati, to je pač nogomet, ki piše najrazličnejše zgodbe. Z drugega zornega kota gledano bi v tem primeru pridobili nekateri drugi nogometaši, ki so dolgo časa živeli in igrali v Leovi senci. To bi bil trenutek, ki bi ga taisti morali znati izkoristiti. Kljub vsemu si želim, da bi Messi nadaljeval svojo zgodbo z Barcelono."