Argentinci razkrivajo: Messi bi lahko ostal, a le še eno leto

Mundo Deportivoje glede sestanka, na katerem so poleg vodilnih mož Barcelone sodelovali agent in oče Lionela Messija, Jorge Horacio, nogometašev brat Rodrigo Messiter predstavnik odvetniške pisarne Cuatrecasas, zapisal, da je potekal "zelo uglajeno" in "brez napetosti". Predsednik Barce Josep Maria Bartomeunaj bi z direktorjem Javierjem Bordasomokoli ure in pol gostil delegacijo iz Argentine, a do sprememb pri željah obeh strani ni prišlo: Barca ne želi izpustiti svojega kapetana in prvega strelca v zgodovini kluba za manj kot 700 milijonov evrov, kolikor znaša odkupna klavzula, Messi pa naj bi si še naprej želel oditi.

"Želimo, da je vodja projekta (novega trenerja Ronalda, op. a.) Koemana. Kako bo odšel, ko pa je eden izmed nas?"naj bi Bartomeu in Bordas dejala Messijevemu očetu, ki naj bi jima odvrnil: "Kako bo podaljšal pogodbo, če ne želi ostati niti letos?"

Jorge Messi: Nisem govoril z Guardiolo, z nikomer

Nihče naj si ne bi želel sodne bitke, v kateri je pomoč Barceloni javno že napovedalo vodstvo ligaškega tekmovanja (LaLiga), saj je z uradno izjavo opomnilo vse vpletene, da bo izpisnico Messiju podelilo le v primeru dogovora za prestop oziroma plačilu 700-milijonske klavzule.

"Težko bo ostal," je Jorge Messi dejal v kamero televizije Cuatro, potem ko je izstopil iz taksija pred svojo osebno pisarno v Barceloni, kjer so ga ves dan od vrat do vrat "lovili" mediji in navijači. Dejal je še, da glede morebitnega dogovora z Manchester Cityjem ne more povedati nič, ker ničesar tudi ni. "Nisem govoril z (trenerjem Cityja, Josepom, op. a.) Guardiolo, z nikomer,"je v kratkih izjavah povedal Jorge Messi.

V Argentini govorijo o slovesu leta 2021

Iz Argentine medtem prihajajo informacije o "90-odstotnih možnostih", da bo Messi vendarle odigral sezono 2020/21 v vrstah Barce.

"Resno razmišlja o tem, da bi ostal do leta 2021 in nato ob izteku pogodbe odšel na velika vrata,"je poročal novinar televizije TyC Martin Arevalo, ki je avgusta kot prvi razkril, da je Messi od kluba uradno zahteval konec sodelovanja. "90 odstotkov možnosti je, da bo Messi ostal pri Barceloni,"je dodal Arevalo, ki pravi, da bi do "dokončne odločitve" lahko prišlo že do konca dneva. Argentinski Fox Sportsje tudi poročal, da so Messijevi zastopniki sestanek v Barceloni označili kot "dober".