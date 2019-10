Messi 'prižgal zeleno luč' za podaljšanje pogodbe z Barcelono

Madridski dnevnik ASna svoji spletni strani poroča, da ima proces podaljšanja pogodbe Lionela Messijaz Barcelono zdaj "zeleno luč". To naj bi Argentinec prižgal (tudi) z odmevnim intervjujem za barcelonski radio RAC1, v katerem je dejal, da bo, če si ga bodo v klubu želeli, "z veseljem" ostal član ekipe s Camp Noua.

MESSI

"Vedno imam v glavi, da si želim ostati tu. Vedno je bilo tako in tako tudi ostaja, nič se ni spremenilo," je med drugim za RAC1povedal Messi in dodal, da se po njegovih informacijah pogajanja glede nove pogodbe še niso začela, a da "ne bo težav", ko se bo njegov oče in agent Jorge Messi še desetič v karieri usedel za mizo z vodilnimi pri klubu.

Odšel bi lahko že poleti

Vse omenjene besede so bile po mnenju dnevnika ASdovolj zgovorne, da je zdaj na potezi predsednik Barce Josep Maria Bartomeu, ki se mu bo mandat kmalu iztekel. Messi ima sklenjeno pogodbo do leta 2021, a bi jo lahko sodeč po zadnjih razkritjih prekinil že prihodnje poletje.

"Pred svojo zadnjo sezono 2020/21 lahko zapusti Barco, konča kariero ali gre igrat kamor koli hoče. To je pravica, ki si jo je prislužil tako kot svojčas (Andres) Iniesta in Xavi (Hernandez)," je za klubsko televizijo nedavno dejal Bartomeu.

Nihče ne želi biti predsednik, ki je dovolil oditi Messiju

ASdodaja, da je Messi obrnil ploščo, potem ko je poleti dvigoval pritisk med slačilnico in vodstvom zaradi neuspešnega lovljenja Neymarja Jr., s katerim je močno želel vnovič združiti moči kljub Brazilčevemu nenadnemu odhodu v Pariz leta 2017. V intervjuju za Sportje celo namignil, da bi v primeru, da v Kataloniji ne bi bilo "zmagovitega projekta", razmislil o slovesu, a zdaj pravi, da je "postalo še bolj jasno", da si želi kariero končati v Barceloni.

"Barca bo morala zdaj izračunati, kakšno pogodbo lahko ponudi Messiju, še posebej glede na to, da jo dušijo visoke pogodbe, ki jih izplačujejo,"še poroča AS. "Za sezono 2019/20 ima Barca pripravljenih 642 milijonov za plače, kar znaša 73 odstotkov od tekočih prihodkov in 61 odstotkov od celotnih. A zdaj je vse v drugem planu, saj je nogometaš dal svoj 'OK', da bi še več let ostal pri Barci. Bartomeu si ne sme privoščiti nobenega spodrsljaja v pogajanjih, ki bi lahko prihodnost igralca postavilo pod vprašaj. Ko igralec enkrat javno izrazi željo, da bi ostal, je potrebno vse skupaj zagnati. Kot v primeru prejšnjih predsednikov (Laporta, Rosell) je grožnja, da bi postal predsednik, ki je dovolil oditi Messiju, zadušljiva."