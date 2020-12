Messi: Res je, da mi je bilo poleti težko. Toda zdaj sem v Barci motiviran

"Resnica je takšna, da se danes počutim dobro. Res je, da sem poleti preživljal težke čase. Nabiralo se je. Kar se je zgodilo pred poletjem, kako se je zaključila sezona, faks in vse to ...," je izpoved o vse prej kot lahkem letu 2020 začel Lionel Messi, nepogrešljivi člen katalonskega ponosa v zadnjih 15 letih."Potem sem se na začetku sezone nekoliko vlekel, toda danes sem v redu in počutim se povsem motiviranega, da se borim za vse, kar je pred nami. Imam voljo. Vem, da klub preživlja težke čase, tako na nivoju kluba, kot igralskega kadra. Težko je zaradi vsega, kar obkroža Barcelono, toda imam voljo," je poudaril simbol Barcelone, ki se mu pogodba s katalonskim ponosom izteče poleti 2021 in v kolikor je ne bo podaljšal, lahko odide kot prosti igralec, brez odškodnine. Na preži so seveda številni evropski velikani (ponudbe bodo najbrž prišle tudi iz ZDA), prednjači pa Manchester City, kjer domuje Leov stari prijatelj Pep Guardiola.

Na sobotni tekmi se je Messi ob remiju Barce z Valencio (2:2) z golom izenačil s Pelejem, dosegel je 643 golov za en klub, že na naslednji tekmi pa ta rekord lahko preseže.