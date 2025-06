Messi: S Cristianom Ronaldom se zelo spoštujeva, toda nisva prijatelja

"Cristiana Ronalda zelo spoštujem in občudujem, zaradi kariere, ki jo je imel in ima, saj še vedno nadaljuje z nastopi na najvišjem nivoju," je Messi pred mikrofonom latinskoameriškega športnega kanala DSports pohvalil Portugalca.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo veljata za največja rivala v moderni zgodovini nogometa in zato ne preseneča, da morata pogosto odgovarjati na vprašanja drug o drugemu. Tokrat so novinarji o njunem odnosu povprašali Argentinca.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo na prijateljski tekmi med Portugalsko in Argentino leta 2014.

Podobno je Messi dejal že leta 2017. "Ne vem, če bova kdaj s Cristianom prijatelja," je osem let nazaj razmišljal v pogovoru za španski časnik Marca. "Prijateljstvo se zgradi s tem, da skupaj preživljaš čas in se spoznavaš. Midva odnosa nimava, predvsem zato, ker se vidiva zgolj na podelitvah raznih nagrad in to je tudi edina priložnost, da klepetava. Med nama je vse v redu, toda najine poti se ne prekrižajo prav velikokrat."