Messi s petimi golu proti Estoniji prehitel Puskasa

Argentina je v španski Pamploni v prijateljski nogometni tekmi premagala Estonijo s 5:0, vseh pet golov pa je dosegel Leo Messi. Prvega v 9. minuti iz enajstmetrovke, nato pa je bil uspešen še v 45., 47., 71. in 76. minuti. Messi je s tem pri 86 golih za državno reprezentanco in je na večni lestvici prehitel madžarsko legendo Ferenca Puskasa (84) ter zaostaja le še za Cristianom Ronaldom (117), Alijem Daeijem (109) in Mokhtarjem Daharijem (89).

Argentinci so sedaj neporaženi na 33 zaporednih tekmah, zadnji poraz so doživeli z 0:2 proti Braziliji v finalu južnoameriškega prvenstva leta 2019. Na SP v Katarju konec tega leta bodo igrali v predtekmovalni skupini skupaj s Savdsko Arabijo, Mehiko in Poljsko. Dve prijateljski tekmi sta se končali brez zadetkov, z 0:0 sta se razšli ZDA in Urugvaj ter Mehika in Ekvador. Z 1:0 je Peru ugnal Novo Zelandijo, Kolumbija pa Savdsko Arabijo. Izid:

Argentina - Estonija 5:0 (2:0)

Messi 9., 45., 47., 71., 76.