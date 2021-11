Messi s prvim zadetkom v francoskem prvenstvu pomagal PSG-ju do nove zmage

Paris Saint-Germain je v 14. krogu francoskega prvenstva gostili Nantes s sredine lestvice in se moral močno potruditi, da je osvojil nove tri točke. Parižani jih sedaj beležijo 37 in imajo ob tekmi več kar 13 točk prednosti pred drugouvrščenim Lensom. PSG je od 65. minute dalje igral z igralcem manj, saj je bil izključen vratar Keylor Navas, a je na krilih Messija, ki je dosegel svoj prvi zadetek v Ligue 1, vseeno prišel do 12. zmagu v letošnjem prvenstvu.

Parižani so ekspresno hitro prišli do vodstva, saj je že po minuti in 41 sekundah zadel Kylian Mbappe. 22-letnik je po močnem strelu Leandra Paredesa žogo zgolj preusmeril za hrbet Nantesovega vratarja in kapetana Albana Lafonta. Po zgodnjem vodstvu so nogometaši PSG-ja še naprej pritiskali, a izvrstnega Lafonta v drugo niso mogli premagati.

Kylian Mbappe

V 65. minuti pa se je tekma začela obračati v prid gostov. PSG-jev vratar Keylor Navas je namreč posredoval izven lastnega kazenskega prostora in pri tem podrl Ludovica Blasa ter si tako prislužil rdeči karton. Strateg Parižanov Mauricio Pochettino je moral v igro poslati tretjega vratarja Sergia Rica, saj rezervnega vratarja Gianluigija Donnarumme tokrat, zaradi težav s prebavili, ni bilo v njegovem kadru. Pri tem je 'nastradal' Neymar, ki je moral na klop, da je lahko Rico prišel v igro. Brazilski zvezdnik, ki ni imel najboljšega dneva je bil ob odhodu na klop vidno razočaran. Z igralcem več so nato pobudo na igrišču prevzeli nogometaši Nantesa in to se jim je v 76. minuti tudi obrestovalo. Po podaji Quentina Merlina je Randal Kolo Muani najprej meril z glavo, rezervni vratar Rico je strel ubranil, a Muani je bil prvi pri odbiti žogi in jo s peto poslal za golovo črto.

Veselje nogometašev Nantesa po izenačenju

Kazalo je, da se bo tekma prevesila na stran Nantesa, a v 81. minuti so z veliko mero sreče do novega vodstva prišli domači. Lionel Messi je po prodoru želel s podajo zaposliti Juana Bernata, pri tem pa je posredoval gostujoči branilec Dennis Appiah, ki je žogo nesrečno preusmeril prek lastnega vratarja v lastno mrežo. Zmago Parižanov je v 87. minuti s samostojnim prodorom in značilnim zadetkom z levico zakoličil Messi, ki je tako na šesti tekmi v francoskem prvenstvu, le prišel do prvega zadetka.

34-letni Argentinec je po tekmi o zadetku dejal: "Vesel sem, da sem prvič zadel v Ligue 1. Za klub sem že zadel v Ligi prvakov, a tudi prvi gol v ligi je nekaj posebnega." o tekmi pa še dodal: "Ni nas bilo strah (po izključitvi Navasa op. a.) saj smo imeli veliko priložnosti, le dolgo smo potrebovali, da smo jih tudi izkoristili." Messijev rojak na PSG-jevi klopi Pochettino pa je prvi ligaški Messijev golo pokomentiral takole: "To je pomemben zadetek za Messija in za ekipo. Danes bi lahko zadeli večkrat, a vseeno je zmaga glede na tekmo, ki je bila odprta praktično do konca, na koncu dobra." Dotaknil pa se je tudi izključitve prvega vratarja: "Šlo je za čisti rdeči karton. Vesel sem, da je ekipa po incidentu pokazala karakter in odigrala tako kot je treba." PSG sedaj misli že usmerja proti sredini tekmi Lige prvakov, ko bodo odpotovali na še kako pomembno gostovanje k Manchester Cityju. Meščani s po štirih tekmah z devetimi točkami na vrhu lestvice skupine A, Parižani pa z osmimi točkami na drugem.

Statistika tekme PSG - Nantes

