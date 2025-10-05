'Čarovnik iz Rosaria' s tremi asistencami soigralce delal boljše

V ligi MLS je bil znova v središču Lionel Messi. Argentinski napadalec je bil tokrat v vlogi podajalca. Messi je bil v središču zmage Miamija, saj je prispeval podaje za tri od štirih golov Interja, ki sta si jih razdelila Tadeo Allende in Jordi Alba.

Inter iz Miamija se je tako vrnil na zmagovalne poti s prepričljivo zmago proti New England Revolution v Fort Lauderdalu s 4:1. Miami je na tretjem mestu v razvrestitvi lige s 59 točkami, sedmimi točkami zaostanka za Philadelphio, ki ima na vrhu vzhodne konference 66 točk, do konca rednega dela sezone pa je še ena tekma.

Ekipa Philadelphia Union je sicer v soboto osvojila vmesni naslov, tako imenovani pokal podpornikov Supporters Shield, po zmagi z 1:0 nad New York City FC. Philadelphia je dosegla najboljši izkupiček v rednem delu sezone.

Danski napadalec Mikael Uhre je, kot še poroča STA, dosegel edini gol na tekmi in sprožil divje slavje pred bučno domačo publiko Philadelphie na stadionu Subaru Park.

Zmaga pomeni, da bo Philadelphia v končnico vstopila kot prvi nosilec, potem ko si je zagotovila najboljši izkupiček v ligi z eno tekmo pred koncem tekmovanj v vzhodni konferenci.

Dosežek pomeni skok Philadelphie med pretendente za prestol, ko se lani ni uspela uvrstiti v končnico lige MLS.