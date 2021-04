Messi se bo skupaj z argentinsko reprezentanco cepil s kitajskim cepivom

Kot danes poroča Tv3, je južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) pozvala vse sodelujoče na turnirju reprezentanc, da se morajo pred pričetkom turnirja cepiti. Vse lepo in prav, toda v oči bode podatek, da je zveza zagotovila 50.000 doz kitajskega cepiva Sinpoharm, proizvajalca Sinovac Biotech. "To bo eno orodje več za naše igralce in vse predstavnike, saj vemo, da ekipa ni sestavljena zgolj iz nogometašev. Vsa organizacija bo imela možnost, da bo imuna," je obrazložilAlejandro Doimnguez, predsednik Conmebola.