Messijeva zahvala soigralcem, Koeman tudi o 'nori' 11-metrovki

Barcelona se je s ponedeljkovo zmago nad Huesco (4:1) še dodatno približala vodilni ekipi španskega prvenstva Atletico Madridu, na Camp Nouu pa so imeli Katalonci še veliko več razlogov za slavje. Ne le zaradi novega izjemnega gola kapetana in prvega strelca Lionela Messija, temveč tudi zaradi njegovega rekordnega 767. nastopa v dresu Barcelone.

icon-expand Tekmo sta zaznamovala Messi (z žogo) in žal tudi sodnik Adrian Cordero Vega. FOTO: AP

Na dan tekme in tudi po njej je glavna tema v španskih medijih sicer iskanje 125-milijonske bančne garancije, ki jo za potrditev zmagovite predsedniške kandidature potrebuje novoizvoljeni povratnik na Barcin "vroči stol" Joan Laporta. Ta mora omenjeni znesek zbrati do konca dneva, sicer bo vodenje kluba vnovič prevzelo začasno vodstvo, ki bo moralo spet sklicati volitve. Prejšnjo nedeljo je Laporta z veliko prednostjo premagal glavna nasprotnika, Victorja Fonta in Tonija Freixo. 125 milijonov evrov znaša 15 odstotkov Barcinega proračuna, zmagovita kandidatura pa mora v skladu s statuti kluba omenjeni znesek zbrati v desetih dneh po izvolitvi. Veliko obrvi je dvignil nedavni odstop Jaumeja Giroja, ki bi moral v ekipi novega predsednika prevzeti finančne zadeve, pojavljajo pa se skrbi, da bi med mrzličnimi pogajanji z bankami in različnimi podjetji tisti, ki bi priskočili na pomoč Barci, nato dobili precej vpliva nad vodenjem kluba.

Lionel Messise je s 767. tekmo za Barcelono izenačil z legendarnim vezistom in dolgoletnim soigralcem Xavijem Hernandezom, svoji ekipi pa je z dvema goloma pomagal do visoke zmage nad Huesco. Že zdaj je dosegel mejo 20 golov v sezoni 2020/21, kar mu je uspelo še 13. sezono zapored – to v najmočnejših evropskih ligah ni uspelo še nobenemu nogometašu. Argentinec je ob svojem jubileju zablestel z izjemnim zadetkom v 13. minuti prvega polčasa, ko je žogo s težkega položaja blizu roba kazenskega prostora od prečke poslal za hrbet gostujočega vratarja. V podobnem slogu in morda še malce bolj spektakularno je nato deset minut pred koncem polčasa zadel še Antoine Griezmann, nato pa sta Oscar Mingueza (prvenec v Primeri)in Messi v drugem polčasu s svojim 21. golom v aktualni sezoni La Lige postavila končni izid 4:1. Koeman: Messi je najpomembnejša oseba v zgodovini Barce

"To je dober rezultat, še naprej rastemo," je bil po tekmi zadovoljen trener Ronald Koeman. "V prvem polčasu smo bili dobri in v drugem polčasu smo ohranili intenzivnost. Izgubili smo nekaj zbranosti, morda je bilo tudi nekaj utrujenosti. A cilj je bila zmaga, to pa nam je uspelo. Glede njega (Messija) pa ne moreš reči nič več–na tej ravni je že toliko let in toliko tekem. Je najpomembnejša oseba v zgodovini Barce. Še dobro, da je z nami!"se je na račun nedavnih peripetij v zvezi z Argentinčevim odhodom, ki je seveda še naprej možen, pošalil Koeman. "Mislim, da je danes spet pokazal, da je najboljši. Prvi gol je bil fantastičen. Zaslužil si je biti pomemben za to ekipo,"je še dodal nekdanji branilec Barce.

icon-link Najboljši posameznik tekme Barcelona - Huesca. FOTO: Sofascore.com

'Hvala vsem soigralcem, ki so me spremljali v teh letih'

Messi se je na družbenih omrežjih zahvalil vsem soigralcem, s katerimi si je v profesionalni karieri, v kateri je nosil zgolj dres katalonskega ponosa, delil slačilnico. Klub mu je pred tekmo na velikem zaslonu zavrtel čestitko, pri kateri so sodelovali številni aktivni in že upokojeni velikani Barce: Xavi, Rafael Marquez, Carles Puyol, Ronaldinho, Samuel Eto'o in celo Neymarter Luis Suarez. "Velika čast je doseči to število tekem z Barcelono. Hvala vsem soigralcem, ki so me spremljali v teh letih, in moji družini ter prijateljem, ker so mi vedno stali ob strani," je zapisal Messi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nove ostre kritike na račun sistema VAR

Žal je tekmo precej zaznamovala tudi situacija ob zadnjem napadu prvega polčasa, ko je po domnevnem prekršku vratarja Marca-Andreja ter Stegnapadel Rafa Mir. Glavni sodnik je dosodil enajstmetrovko in si ni ogledal počasnih posnetkov, ki so glede na zgolj bežen stik vratarja z napadalcem namigovali na to, da je kasnejši strelec gola za znižanje na 2:1 vse skupaj odigral. K ogledu počasnega posnetka bi ga sicer moral pozvati sodelavci iz VAR-sobe, ki je ostala nema. "Če bi se vmešal VAR, to ne bi bila enajstmetrovka. Ne razumem, kako lahko dosodijo takšno enajstmetrovko. Znova ne razumem VAR-a. To je nora enajstmetrovka. VAR je to videl in povsem očitno je, da se Ter Stegen napadalca ni dotaknil," je bil jezen trener Koeman. Televizija Deportes Cuatroje objavila tudi posnetke z roba igrišča, na katerih je moč slišati Koemana, kako pri sodnikih protestira z besedami: "Ničesar ni bilo!" Še bolj neposreden je bil bočni branilec Jordi Alba: "VAR je kur*evosr**je!" Veliko več pohval je bil deležen transparent s Xavijem in Messijem v glavni vlogi, ki je govoril o 'dotikanju neba' kot poklon Messijevemu načinu proslavljanja zadetkov. Te Argentinec slavi v spomin na pokojno babico, ki naj bi odigrala ključno vlogo na začetku njegove nogometne poti:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke