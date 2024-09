Messi se je po prisilnem počitku vrnil šampionsko

Lionel Messi je izpustil osem tekem MLS za klub iz Miamija in ta mesec kvalifikacije za svetovno prvenstvo za argentinsko reprezentanco, odkar si je poškodoval desni gleženj med finalom južnoameriškega nogometnega prvenstva copa America 14. julija, ko je pomagal Argentini do zmage nad Kolumbijo. Messi za Inter ni igral od 1. junija. Philadelphia je prišla do prednosti v drugi minuti po strelu Mikaela Uhreja z levico izven kazenskega prostora. Messi je na domačem stadionu Chase v Fort Lauderdalu dosegel izenačenje v 26. minuti, ko je sprejel podajo Luisa Suareza in premagal branilca Kaija Wagnerja, nato pa z desno nogo sprožil strel in zaključil akcijo, ki jo je sprožil Jordi Alba na levi strani. Navdušeni navijači so še vedno slavili, ko je v 30. minuti izstrelil Inter v vodstvo, se spet povezal z Albo in z levico sprožil strel iz sredine prostora v spodnji desni kot.