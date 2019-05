Messi se je posul s pepelom: Na Anfieldu nismo tekmovali, bili smo obupni

V finalu Lige prvakov se bosta 1. junija (prenos na POP TV in VOYO ob 20. uri) pomerila Tottenham in Liverpool.

"Po pravici povedano se nisem lotil analize tekme, toda kar sem doživel, je bilo zelo podobno kot v Rimu (izpad v pretekli sezoni proti Romi, op. p.), kjer smo vstopili v tekmo s hitrim zadetkom nasprotnika, pa čeprav si misliš, da se Rim ne more ponoviti. Glava nato začne delati. Dobro smo reagirali, saj v prvem polčasu nismo igrali slabo. V drugem pa nismo tekmovali, to je bila največja napaka. Nato pridejo napake in nesporazumi, igrali smo za finale in dopustili, da nam spolzi iz rok," je na novinarski konferenci pred sobotno tekmo finala kraljevega pokala z Valencio pojasnjeval Lionel Messi.

Na vprašanje, kako se mu zdi to, da je eden glavnih kandidatov za osvojitev še ene nagrade zlata žoga, je odgovoril:"O tem sploh ne razmišljam. Tega nimam v glavi. Še vedno se postavljamo na noge, potem kar se nam je zgodilo v Liverpoolu, vsaj jaz sem še vedno pri tem. Skušali bomo zmagati finale kraljevega pokala in zaključiti to sezono dobro, z novo lovoriko."

Messi: Bili smo obupni

Argentinec je stopil v bran trenerjuErnestu Valverdeju, ki je na svoj račun slišal ogromno kritik po predstavi v Liverpoolu (0:4). "Slišal sem in povedali so mi za kritike trenerja, toda on je naredil izjemno delo. Mislim, da izpad z Liverpoolom nima z njim nič, igralci smo sami krivi za ta poraz. Na tej tekmi smo bili obupni, pustili smo slab vtis. Resnica je, da se tega, kar se je zgodilo, ne sme dovoliti," je sklenil Messi.

Svoje je pristavil tudi branilec Gerard Pique, ki je priznal, da je bil poraz na Anfieldu zelo boleč. "To je bila ena moja najhujših izkušenj v vlogi poklicnega nogometaša. Skušali smo igrati naš stil nogometa, toda ne da se vedno. Mogoče imamo zdaj drugačen tip nogometašev, toda cilj je še naprej igrati v našem stilu, ki so nam ga pokazali že v rani mladosti in ki nam je dal toliko uspehov. Toda na Anfieldu ni bilo mogoče nadzirati tekme in to je bila ena glavnih naših napak," je poudaril Pique.