Messi se je vrnil z (lepim) golom, a Miami je zgolj remiziral

Lionel Messi se je na nogometna igrišča vrnil po prisilni pavzi. Argentinski virtuoz je pozdravil poškodbo in se že ob povratku izkazal z lepim strelom z roba kazenskega prostora in zadetkom, ki pa ni bil dovolj za zmago njegovega kluba. Inter Miami in Colorado sta se razšla brez zmagovalca (2:2).