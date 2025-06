Messi še naprej na vrhu lestvice najbolje plačanih nogometašev MLS

Lionel Messi je prvi zvezdnik lige MLS in zato ne preseneča, da je tudi najbolje plačan nogometaš, ki igra v Severni Ameriki. Argentinec bo letos zaslužil 20,4 milijona dolarjev, kar je dobrih 17,4 milijona evrov.

Na četrtem mestu je Atlantin Miguel Almiron (6,7 milijona evrov), petem Hirving Lozano iz San Diega (6,5 milijona evrov), šestem Federico Bernardeschi, ki igra za Toronto (5,4 milijona evrov). Med desetimi najbolje plačanimi so še Emil Forbserg iz New York Red Bulls in še en nogometaš Inter Miamija Jordi Alba (oba 5,1 milijona evrov), nekdanji igralec Barcelone, ki je sedaj pri LA Galaxy Riqui Puig (4,9 milijona evrov) ter Jonathan Bamba iz Chicaga (4,8 milijona evrov).