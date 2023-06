Messi se ne vrača v Barcelono, okrepil bo Inter iz Miamija

Lionel Messi (36) je tako izbral novo nogometno okolje, ki pa ne bo Barcelona. Čeprav so si privržneci katalonskega ponosa nadvse želeli, da bi se njihov ljubljenec vrnil na Camp Nou, bodo morali počakati še vsaj eno leto.

Pogodba, ki med predstavnikom ameriške nogometne lige MLS in argentinskim virtuozom uradno sicer še ni podpisana, bo po poročanju uglednega BBC Sporta med drugim vključevala sodelovanje s prestižnima blagovnima znamkama Adidas in Apple. Pred tem so se pojavila namigovanja, da naj bi se Messi po zaključku pariške avanture odpravil na Arabski polotok k enemu od tamkajšnjih prvoligašev.