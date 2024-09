Messi se po dvomesečni odsotnosti vrača na nogometne zelenice

Inter Miami, ki vodi v vzhodni konferenci in je na vrhu skupnega seštevka severnoameriške nogometne lige MLS, bo gostil zasedbo Philadelphia Union. Lionel Messi si je poškodoval desni gleženj med finalom cope Americe sredi julija, ko je Argentini pomagal do zmage nad Kolumbijo.

Od takrat je izpustil osem tekem v ligi MLS za svoj klub iz Miamija in letošnje kvalifikacije za svetovno prvenstvo za argentinsko reprezentanco. Inter si je že zagotovil mesto v končnici pokala MLS, čeprav bo njihova razvrstitev odvisna od tega, kako bodo končali redno sezono, ki se bo sklenila 19. oktobra.

Končnica se bo začela naslednji teden in končala s pokalom MLS 7. decembra. Finski krilni igralec Miamija Robert Taylor se je strinjal, da je Messijeva vrnitev na treninge ekipi dala zagon. "Že zdaj smo samozavestni, toda on nam daje še več samozavesti, zdaj, ko je spet treniral, in upam, da bo kmalu pripravljen za igro," je Taylor povedal za Miami Herald.

Taylor ne pričakuje trajnih posledic poškodbe na rekordnega osemkratnega dobitnika zlate žoge. "Seveda sta dva meseca dolga doba za vsakogar, a on je najboljši igralec. Zato mislim, da ne bomo videli veliko drugačnega Messija, kot smo ga lahko spremljali doslej," je dodal.