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Nogomet

Messi se poslavlja, navijači se v deliriju borijo za vstopnice

Buenos Aires, 25. 09. 2026 08.10 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA
Lionel in Jorge Messi

Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi bo 6. oktobra v Buenos Airesu na tekmi z Beninom zadnjič zaigral za reprezentanco. Iz argentinske zveze so sporočili, da je bil stadion Monumental, ki sprejme preko 85.000 gledalcev, razprodan v dveh urah.

Argentinska nogometna zveza bi za slovo 39-letnega športnika lahko število vstopnic bržkone kar podvojila. Zanimanje je bilo kljub manj atraktivnemu tekmecu iz zahodne Afrike ogromno in po dveh urah so na portalu za nakup vstopnic napisali agotado (razprodano). Cene vstopnic so se gibale med približno 52 in 277 evri.

Lionel Messi je letos še nastopil na svetovnem prvenstvu, kjer so Argentinci branili naslov, prišli vse do finala, kjer pa so jih ustavili Španci. Šest tednov po izgubljenem finalu je nogometaš konec avgusta napovedal svoj umik iz reprezentance.

Lionel Messi in Emiliano Martinez
Lionel Messi in Emiliano Martinez
FOTO: AP

Mnoge je presenetilo, da ga je selektor Lionel Scaloni kljub temu uvrstil v ekipo za prihajajoče prijateljske tekme. Predsednik nogometne zveze Claudio Tapia pa je potrdil, da je Messi sprejel povabilo za obračun z Beninom, saj se je od navijačev želel posloviti na domačem stadionu.

Tapia je sporočil tudi, da so vsi argentinski igralci, ki so z Messijem leta 2022 osvojili naslov prvakov, in njihove družine povabljeni na tretjo tekmo, da bi doživeli "zadnji tango najboljšega igralca na svetu".

Pred tem bo Argentina 30. septembra v Cordobi igrala proti Boliviji, 3. oktobra pa se bo prav tako v Buenos Airesu pomerila z Burkino Faso.

Preberi še Messi se bo 6. oktobra na domačih tleh poslovil od reprezentance

Messi je od svojega prvega nastopa leta 2005 za Argentino doslej odigral 207 reprezentančnih tekem in dosegel 125 golov - oboje sta rekorda v zgodovini argentinske reprezentance.

Pred štirimi leti je Messi argentinsko reprezentanco popeljal do naslova svetovnega prvaka v Katarju. Dvakrat - leta 2014 in 2026 - je bil z Argentino tudi svetovni podprvak. V letih 2021 in 2024 je z reprezentanco osvojil tudi copo Americo.

Na klubski ravni Messi trenutno igra za Inter Miami v severnoameriški MLS.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gigson
25. 09. 2026 09.28
Lepo,super kot se spodobi za naj,naj igralca vseh casov.
Odgovori
0 0
hojladri123
25. 09. 2026 09.10
Bravo, čestitke za lepo kariero. Eden izmed največjih vsekakor.
Odgovori
+2
2 0
0523
25. 09. 2026 09.10
Čestitke, vendar je treba dati priložnost, da se dokažejo, tudi mlajšim.
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
25. 09. 2026 08.57
Hvala bogu, zdej bo pa Ronaldo lažje spal in mogoče tudi on zaključil kariero. Seveda ne takoj, glih toliko da ga prehiti v trajanju kariere in še to lovoriko dobi.
Odgovori
+1
3 2
hojladri123
25. 09. 2026 09.11
Ne gre brez ane...
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
25. 09. 2026 08.53
Vsaka knjiga ima zadnjo stran. In bilo mi jo je v veselje “brati”…
Odgovori
+3
3 0
obožeobože
25. 09. 2026 08.53
Dober je!
Odgovori
+1
1 0
royayers
25. 09. 2026 08.51
Enostavno, GOAT.
Odgovori
+4
4 0
Voly
25. 09. 2026 08.39
Največji vseh časov, tu ni nobenega dvoma!
Odgovori
+4
5 1
bublika
25. 09. 2026 08.31
Legenda !!!
Odgovori
+3
4 1
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