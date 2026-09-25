Messi se poslavlja, navijači se v deliriju borijo za vstopnice

Argentinska nogometna zveza bi za slovo 39-letnega športnika lahko število vstopnic bržkone kar podvojila. Zanimanje je bilo kljub manj atraktivnemu tekmecu iz zahodne Afrike ogromno in po dveh urah so na portalu za nakup vstopnic napisali agotado (razprodano). Cene vstopnic so se gibale med približno 52 in 277 evri. Lionel Messi je letos še nastopil na svetovnem prvenstvu, kjer so Argentinci branili naslov, prišli vse do finala, kjer pa so jih ustavili Španci. Šest tednov po izgubljenem finalu je nogometaš konec avgusta napovedal svoj umik iz reprezentance.

Lionel Messi in Emiliano Martinez FOTO: AP

Mnoge je presenetilo, da ga je selektor Lionel Scaloni kljub temu uvrstil v ekipo za prihajajoče prijateljske tekme. Predsednik nogometne zveze Claudio Tapia pa je potrdil, da je Messi sprejel povabilo za obračun z Beninom, saj se je od navijačev želel posloviti na domačem stadionu. Tapia je sporočil tudi, da so vsi argentinski igralci, ki so z Messijem leta 2022 osvojili naslov prvakov, in njihove družine povabljeni na tretjo tekmo, da bi doživeli "zadnji tango najboljšega igralca na svetu". Pred tem bo Argentina 30. septembra v Cordobi igrala proti Boliviji, 3. oktobra pa se bo prav tako v Buenos Airesu pomerila z Burkino Faso.