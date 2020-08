Messi se želi raziti prijateljsko, Barca pa mu napoveduje vojno: Ali podaljšaš ali ...

ŠpanskiEl Periodico piše, da jeLionel Messi ob upoštevanju nasvetov svoje ekipe spremenil strategijo, ki bi mu omogočila odhod iz Barcelone. Po faksu, ki so ga njegovi zastopniki poslali v klub v torek, zdaj predlaga sestanek z vodstvom kluba, kjer bi našli skupno (prijateljsko) rešitev za njegov odhod iz kluba. Še vedno naj bi bil za to, da potapljajočo se barko Barcelone zapusti. Argentinec naj bi razumel, da ne more oditi zastonj, toda prav tako si ne želi, da bi obveljala odkupna klavzula v vrednosti 700 milijonov evrov, saj je imel letos poleti na voljo pogodbeno možnost brezplačnega odhoda, a je ta rok zaradi pandemije koronavirusne bolezni zamudil.

Toda kot pišejo Španci, je zdaj Barcelona tista, ki ne bo odstopila od svojih besed in bo trdno vztrajala pri svojem."Ali se sestanemo za podaljšanje ali pa se nimamo o čem pogajati," je jasno sporočilo Barcelone Messiju. Predsednik kluba Josep Maria Bartomeu vztraja, da Messi ni na prodaj in se o njegovem morebitnem prestopu ne želijo pogajati z nobenim klubom. Če si ga kdo želi, mora plačati 700 milijonov evrov, so jasni pri katalonskem gigantu.

Madridski AS poroča, da argentinski virtuoz Lionel Messi, za mnoge najboljši nogometaš na svetu, razmišlja, da se prihajajočo nedeljo ne bi zglasil na testiranju nogometašev v športnem centru Santa Joana Despija, kjer se bodo pred začetkom nove sezone zbrali vsi člani katalonskega ponosa.