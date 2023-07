Messi na ameriški trg najprej vstopil z lastnim hamburgerjem

Mesimanija, ki je že zajela mesto Miami, je tako vdrla tudi v enega od stebrov ameriške identitete, kot so za Američane oboževani hamburgerji. Ko je postalo jasno, da se bo klubu pridružila svetovno znana '10', so tudi cene vstopnic za tekmo poskočile za več kot tisoč odstotkov. V Združenih državah se tako že začenja opažati močan vpliv enega izmed najboljših nogometašev na svetu, čeprav ta sploh še ni stopil na zelenico.

V podjetju so še razkrili, da bo novi hamburger mogoče kupiti v njihovih prostorih, medtem ko bo paket z imenom 'Made For You by Leo Messi' na voljo le kot sobna postrežba v nekaterih izmed njihovih hotelskih kompleksov. Gre za že drugo sodelovanje Argentinca z omenjeno verigo, potem ko je bil pred enim letom predstavljen 'Messi Burger'.