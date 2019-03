Messi odkrito: Celo sin me je vprašal, zakaj me v Argentini križajo

Na prijateljski tekmi z Venezuelo je LionelMessis kapetanskim trakom na roki odigral prvo tekmo za argentinsko izbrano vrsto po porazu s Francijo v osmini finala lanskega svetovnega prvenstva v Rusiji (3:4). Tudi tokrat je "gavče" čakalo bridko razočaranje proti južnoameriški tekmici na obračunu v Madridu, po katerem je svoje rojake spet ostro napadel legendarni Diego Maradona, ki je njihovo predstavo primerjal z "grozljivko".

TEKMA

Kritike na račun Messija in soigralcev so se še okrepile po tem, ko je postalo jasno, da zvezdnik Barcelone ne bo odigral druge prijateljske tekme med pravkar končanim reprezentančnim premorom proti Maroku, saj je začutil bolečine v mišici. 31-letni napadalec naj bi imel težave s preponami že od decembra, po štirih dneh premora pa se je v sredo vrnil na treninge svojega kluba, kar je povzročilo še dodatno zlivanje žolča na njegov račun.

'Nič več me ne preseneti'

"Vajen sem tega, kar govorijo o meni, vedno si izmišljujejo reči o meni," je v pogovoru za Radio 94.7 dejal Messi. "Nič več me ne preseneti. Veliko laži je izrečenih, to pa me ujezi, saj ljudje verjamejo temu, kar jim povedo. Vsak lahko reče karkoli, ljudje temu verjamejo in nato jaz izpadem slab. Resnica je ta, da sem šel v reprezentančni premor z načeto prepono, ki me muči od zimskega premora. Gre za zapleteno poškodbo prepone. Bolje se počutim, a moram paziti nase."

Strelec 39 golov za Barcelono v vseh tekmovanjih v aktualni sezoni se je že drugič za dlje časa umaknil iz državne izbrane vrste, a tokrat upokojitve ni javno naznanil kot nazadnje po porazu v drugem zaporednem finalu Cope Americe v Združenih državah Amerike. Skupno je z Argentino izgubil štiri finalne tekme, nova priložnost se mu ponuja v Braziliji na letošnjem južnoameriškem prvenstvu.

Vprašanje šestletnega sina

"Zelo rad bi osvojil kaj z Argentino. Igral bom na vseh pomembnih tekmovanjih. Veliko ljudi je govorilo, da se ne bi smel vrniti, moj šestletni sin me je celo vprašal, zakaj me v Argentini križajo,"je razkril Messi.

Njegove težave s poškodbo je pred mestnim derbijem z Espanyolom potrdil tudi trener Ernesto Valverde, ki pa je Argentinca vseeno uvrstil v kader za prihajajočo tekmo. Nobenega dvoma ni, da bodo na Južnoameričana pri Barci lahko računali tudi za aprilski tekmi četrtfinala Lige prvakov z Manchester Unitedom.

Pohvale Cristianu Ronaldu

Zanimiv del Argentinčevega pogovora za buenosaireški radio je bil tudi tisti, ki se je tičal njegovega izbora najboljših nogometašev. Messi je odkrito priznal, da si starega rivala Cristiana Ronalda šteje za sebi enakega, med najboljše pa je uvrstil še najboljšega mladega igralca minulega mundiala Francoza Kyliana Mbappeja, trenutnega klubskega soigralca Urugvajca Luisa Suareza, nekdanjega soigralca Brazilca Neymarja Juniorja, reprezentančnega kolega in dobrega prijatelja Sergia Agüerain belgijskega asa Edena Hazarda.

"Lepo bi bilo, če bi imel Cristiana Ronalda tukaj (v Španiji, op. a.), čeprav me je jezilo, ko sem videl, da je dvignil toliko lovorik. "Če ne štejem njega in mene, so najboljši na svetu Mbappe, Neymar, Hazard, Suarez in Agüero," je seznam igralcev razkril Messi in na vprašanje, če bo kariero zaključil pri domačih Newell's Old Boysih iz Rosaria, še pristavil: "Upokojitev bom prelagal čim dlje, kot jo bom lahko. Zelo rad bi kariero sklenil pri Newell's, a ni lahko. Pošteno povedano, ne vem."

