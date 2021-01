Prebujeni Griezmann hvali ekipo: To je podoba, ki jo moramo kazati

Barcelona je prvič v sezoni zmagala trikrat zapored, vse tri zmage pa so Katalonci zabeležili na gostovanjih pri Huesci (1:0), Athletic Bilbau (3:2) in zdaj še Granadi (4:0).

Barcelona je bila ob zaključku prejšnjega leta, ko se je morala zadovoljiti z remijem z Eibarjem (1:1), ki ga je rahlo poškodovani Lionel Messi spremljal s tribun Camp Noua, videti kot razbita vojska, toda uvod v leto 2021 je za zdaj izjemno uspešen za varovance Ronalda Koemana , ki so s "prebujenim" argentinskim kapetanom prvič v sezoni povezali dve tako prepričljivi predstavi. Če so ob zmagi nad Huesco (0:1) kljub očitni prevladi manjkali zadetki, se je Kataloncem prav zares odprlo v Bilbau, kjer pa je ob zmagi s 3:2 pešala obramba. V Granadi gre Barci očitati bore malo, čeprav so v prvih minutah spet potrebovali bravurozno posredovanje vratarja Marca-Andreja ter Stegna , na koncu pa povsem potolkli španskega predstavnika iz Lige Evropa.

"Prej sem komaj zabil en gol, a zdaj se zdi, da mi gre precej dobro. Bomo videli," je bil v izjavah po tekmi navihan Griezmann. "Potrebovali smo tri točke in zmago. Zadovoljen sem z delom ekipe. Zdaj moramo osvajati tri (točke, op. a.) od treh do konca prvenstva. Granada je težak tekmec, a smo dobro začeli. V drugem polčasu pa so si lahko naši igralci tudi odpočili," je dodal Francoz.

Griezmann: Prej sem komaj zabil enega ... S tema zadetkoma je Messi, ki ga je v začetku sezone pestila precejšnja neučinkovitost, sam zavzel vrh lestvice strelcev v Primeri Division in bo še 15. zaporedno sezono španskega prvenstva zaključil z vsaj desetimi goli. Mojstrsko je v 63. minuti po ustavljanju žoge in polvoleju v daljši kot za končnih 4:0 nato zadel še Griezmann, po tem, ko je kot zadnji mož obrambe zrušil rezervista Martina Braithwaita , pa je večer domačim pokvaril še izključeni branilec Jesus Vallejo .

'To je podoba, ki jo moramo kazati'

Koeman je moral zaradi poškodbe Ronalda Arauja na ogrevanju v začetno postavo v zadnjem hipu uvrstiti Samuela Umtitija, ki se je po nekaj neprepričljivih predstavah in precejšnji "izgubljenosti" v zadnjih sezonah, ko so ga pestile tudi številne poškodbe, tokrat le izkazal.

"Umtiti ni imel časa, da bi se pripravil, pa je že moral na igrišče. Odigral je izvrstno tekmo. Goli pa so stvar ekipe in s samozavestjo, ki jo pridobivamo, je lažje. Na vsaki tekmi moramo igrati na tri točke, a to je podoba, ki jo moramo kazati,"je še povedal Griezmann.

Koeman: Moramo nadaljevati s takšno igro

S tretjo zaporedno zmago v novem letu je bil seveda zadovoljen tudi trener Koeman, ki je izpostavil pomembnost sobotnega uspeha na težkem gostovanju in si zaželel, da bi tako učinkoviti njegovi varovanci ostali tudi v prihodnje.

"To je pomembna zmaga, vedeli smo, da smo v težki situaciji, da si ne smemo privoščiti poraza na še kakšni tekmi, za nami pa je zelo dober teden, zmagali smo trikrat, trikrat na gostovanjih, prikazali pa smo nekaj zelo dobre igre,"je ocenil legendarni branilec Barce. "Smo mirnejši in v tekmo gremo bolj zbrani. Če žoga kroži v ritmu, potem nas lahko nadzira le malo ekip. Če pa smo poleg tega še učinkoviti, potem lahko rečemo, da smo na dobri poti. A treba je ostati ponižen in še naprej delati," je nadaljeval.

"Pokazali smo, da ekipa raste v smislu kakovosti in samozavesti. Zelo sem zadovoljen, da smo dosegli štiri gole, in nadaljevati moramo s takšno igro, kakršno smo prikazali danes, ko smo za zadetek potrebovali le nekaj priložnosti. Poskušali smo igrati tako, da so imeli trije spredaj precej svobode. Messi je prihajal po žogo, (Ousmane) Dembele in Antoine pa sta iskala globino. Ko pridemo v napad, je treba biti v kazenskem prostoru. Menim, da je bil Antoine danes zelo dober,"je ocenil Koeman.

'Če bi bili nared vsi, je možno, da bi se lahko borili za vse naslove'

Kot po navadi se ni mogel izogniti vprašanjem o zamenjavi Messija, ki tekme le redko konča predčasno. Argentinec je najprej nasmejan pozdravil soigralce, nato pa z veliko resnejšim izrazom na obrazu začel hoditi proti robu igrišča, kjer se je nato objel s Koemanom.

"Barca potrebuje Messija zaradi njegove igre, zaradi njegove pomembnosti pri ustvarjanju priložnosti in zaradi njegove učinkovitosti. Je velik igralec, ki ga potrebujemo za doseganje velikih stvari. V prvem polčasu je imelo z bolečinami težave več igralcev, pri izidu 0:4 pa smo lahko menjali. Z Araujojem nismo želeli tvegati. (Sergina) Desta so prav tako mučile bolečine in zaradi rezultata smo lahko malce bolj pazili nanje," je še povedal Koeman.

"Če se lahko s takšnim Messijem borimo za vse naslove? Boj ni odvisen le od enega igralca, takšna mora biti miselnost ekipe. Imamo izvrstne igralce, na katere pa v teh trenutkih ne moremo računati. Če bi bili nared vsi, je možno, da bi se lahko borili za vse naslove. Ekipa se močno izboljšuje. To je bil izjemno pomemben teden s tremi gostujočimi tekmami in zmagali smo z dobro igro, to pa nam daje veliko samozavesti. Od prvega dne, prvega stika z Leom je bilo vse v redu, dajal je vse od sebe. Tako kot vsem, vsej ekipi, mu je bilo težko. V zadnjem času pa je dobro in je zelo učinkovit. Tega smo od njega vajeni. Če na kakšni tekmi ne doseže gola, potem nekateri ljudje že postanejo nezadovoljni ali jih začne skrbeti. Mene nikoli. Vidim ga, kako je motiviran v slačilnici in na treningih. Ne želim reči, da je zdaj bolj pri stvari. A so trenutki, ko nogometašu žoga pač noče v gol."