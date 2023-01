Messi se je vrnil v Pariz in doživel velik sprejem

Argentinec, ki je v zadnjih dneh žel vso slavo tega sveta, se je vrnil h klubskemu nogometu. Lionel Messi je po zmagi njegove Argentine nad Francijo v finalu svetovnega prvenstva bučno slavil uspeh, v sredo pa se je super zvezdnik znova vrnil k svojemu klubu. Parižani so v novo leto že vkorakali, nazadnje so presenetljivo izgubili proti Lensu (3:1). Argentinec je še zadnji, ki se je pridružil klubu, na zasluženem počitku pa sta sedaj Kylian Mbappe in Achraf Hakimi, ki sta se v klub vrnila le slabe tri dni po koncu mundiala.

Lionel Messi je proti Franciji iz letališča Rosario skupaj s svojo družino odpotoval v ponedeljek zvečer. Na zasebnem letalu je pripotoval v Pariz, kjer pa se že mudi v klubskih prostorih francoskega PSG-ja. Tam je seveda, kot se za novega svetovnega prvaka spodobi, doživel topel sprejem. Prvič naj bi sicer Argentinec zaigral na tekmi proti Angersu 11. januarja. Parižane pred tem v petek čaka še tekma francoskega pokala proti Chateaurouxu. Glavni trener ekipe Christophe Galtier je že pred časom napovedal, da se bo Argentinec v klub vrnil nekje med 2. in 3. januarjem, potem ko bo v družinskem krogu in domačem okolju preživel praznike. Sedemkratni dobitnik zlate žoge si je po napornem prvenstvu torej privoščil nekaj časa za proslavljanje uspeha in prepotrebnega časa, ki ga je preživel s svojo družino. Njegova vrnitev pa je seveda za Parižane precej pomembna tako zaradi prihajajočega sporeda tekem kot tudi zaradi njegovega podaljšanja pogodbe. Argentinca tako najverjetneje najprej čaka pogovor z vodilnimi možmi kluba, da bi dorekli še zadnje podrobnosti, ki bi zvezdnika zadržale na Parku princev tudi po koncu te sezone. PREBERI ŠE Durantov šov za Mbappeja Medtem ko so Argentinci že začeli vršiti pritisk na Messija glede svetovnega prvenstva 2026, pa bodo njegove moči sedaj zagotovo usmerjene na klubsko raven, kamor bo želel prenesti formo, ki ga je krasila na mundialu. Parižani bodo letos vnovič naskakovali tudi elitno Ligo prvakov in z novopečenim svetovnim prvakom bo to zagotovo nekoliko lažje.