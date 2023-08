Messi z golom s 30 metrov Inter odpeljal korak do naslova

Lionel Messi nadaluje z odlično strelsko formo onstran velike luže in Inter Miami je še naprej na zmagovalni poti. Inter je ugnal Philadelphio (4:1) na Subaru Parku u Chesteru, Argentinec pa je zabil drugi gol na tekmi v 20. minuti in to s strelom z več kot 30 metrov. Sedemkratni osvajalec Zlate žoge se je podpisal pod deveti gol na šesti tekmi v dresu novopečene ekipe. Njegova poteza je spravil v delirij 20.000 prisotnih gledalcev. Preostale gole za Inter so dosegli Josef Martinez, Jordi Alba in David Ruiz, edini gol za Philadelphio pa je dosegel Alejandro Bedoya. Prav Philadelphia je bil vsaj na papirju doslej najtežji tekmec Miamija. Ekipa iz šestega največjega mesta v ZDA že vrsto let sodi v vrh ameriške lige MLS, lani je prišla vse do finala, kjer pa je končna zmaga pripadla Los Angelesu.