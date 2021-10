Messi: Težko je bilo sprejeti, da moram oditi iz Barcelone

"Pomisliti na to, da se bomo morali preseliti iz doma in da bo morala družina čez noč spremeniti dnevno rutino, je bilo težko. Otroci so morali zamenjati šolo in potrebno jih je bilo pospremiti v novo okolje. To se mi je zgodilo prvič v karieri. Odločil sem se – skupaj z družino –, da bom kariero zaključil v Barceloni. Težko je bilo, toda skupaj smo to uspeli rešiti. Veliko stvari se mi je motalo po glavi, toda edina rešitev je bil odhod iz Barcelone," je še priznal za mnoge najboljši nogometaš na svetu.

Ne skriva, da ga je odhod iz Barcelone močno presenetil. "Tega nikakor nisem pričakoval. V glavi sem imel, da bom podaljšal pogodbo in se nemudoma pridružil treningom. Mislil sem, da je vse urejeno in da manjka le še moj podpis na pogodbi. Toda ko sem prišel v Barcelono, so mi dejali, da podpis ni več mogoč, da v klubu ne morem ostati in da si moram poiskati nov klub, saj Barça nima več sredstev, da bi lahko podaljšala z menoj. Vse to je spremenilo moje načrte," je okoliščine nadvse presenetljivega odhoda iz katalonskega ponosa opisal 34-letni Messi.

Brez težav je argentinski superzvezdnik priznal, da je imel na mizi tudi druge ponudbe, ne le pariško, za katero se je naposled odločil. "Prejel sem tudi druge ponudbe, toda moram priznati, da smo s PSG-jem dokaj hitro prišli do dogovora. Ni bilo lahko, saj smo vse morali urediti v zelo kratkem času, praktično čez noč. Jasno je, da me je navdušil PSG-jev projekt, ambicije kluba, kader in skupina," je priznal Argentinec. Ta je priznal, da je odločitev bila lažja, ker je v Parizu že imel nekatere od svojih dobrih prijateljev (Neymar, Angel Di Maria in Leandro Paredes). "To je bil zelo pomemben dejavnik, ko sem moral sprejeti svojo odločitev, saj sem vedel, da se selim v novo državo in da bom začel iz ničle. Zavedati se, da bom imel prijatelje v garderobi, mi je dovolilo, da sem si lahko rekel, da se bo precej lažje prilagoditi," je zaključil Messi.