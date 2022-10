Messi tokrat brez nominacije, Zlata žoga pa v roke Benzemaju?

Revija France Football že tradicionalno podeljuje nagrado Zlata žoga (Ballon d'Or), na finalnem seznamu je 30 nogometašev, v vlogi prvega favorita pa je član Reala Karim Benzema. Lani je nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1956, prejel Leo Messi, Argentinca pa letos sploh ni v finalnem izboru. V primerjavi z lanskim izborom je sprememba ta, da v izboru ne upoštevajo nastopov nogometašev v celotnem koledarskem letu, ampak gre le za sezono 2021/22.

Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo sta bila skorajda nepremagljiva pri osvajanju te nagrade v zadnjih letih. Osvojila sta 12 od zadnjih 13 Zlatih žog, leta 2018 se je med njiju "vrinil" in zmagal Hrvat Luka Modrić iz Reala. Karim Benzema je dosegel 44 golov na 46 tekmah v dresu galaktikov in poskrbel za to, da je Real osvojil Uefino Ligo prvakov in tudi špansko prvenstvo.