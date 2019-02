Messi treniral: Valverde ni potrdil, da bo nared za derbi z Realom

"Ostal nam je še en trening, bomo videli, kako bo z njim, če bo lahko trening opravil in če bo pripravljen za tekmo. Odločili se bomo glede na trening," je zbranim medijem v klubskem centru na obrobju Barcelone povedal Valverde. "Čakata nas dva 'el clasica' in to je vedno posebna tekma. Nasprotnik je velik in, da, možnost uvrstitve v finale bo imela tokrat še večji čar. Predvidevam, da oni na to gledajo enako,"je nadaljeval trener, ki je v prvi sezoni na Camp Nouu osvojil državni naslov in pokal.

Dobre novice za navijače Barcelone pred pokalnim "el clasicom" z madridskim Realom prihajajo tudi v obliki povratka francoskega krilnega napadalca Ousmana Dembeleja , ki je tako kot Lionel Messi v torek zvečer treniral s soigralci. Messi je z bolečinami v stegenski mišici sklenil zadnjo ligaško preizkušnjo z Valencio na Camp Nouu (2:2) . Po tem, ko so v Kataloniji govorili zgolj o "močnem udarcu", pa je iz dneva v dan postajalo bolj vroče, saj so zdravniški pregled prestavili na torek, ko je Južnoameričana po opravljenem treningu trener Ernesto Valverde uvrsti v kader za tekmo, medtem ko bo lahko Dembele "clasico" videl zgolj s tribun.

'Če bo pripravljen, bo igral, če pa ne ...'

"(Ne)igranje Messija ne bo spremenilo polfinala med Barco in Madridom. Na teh tekmah favorita ni. Par je odprt, imamo zelo dobre igralce in imamo nekoga, za katerega verjamemo, da je najboljši igralec na svetu, tudi oni imajo velike igralce. Če bo Messi pripravljen, bo igral, če pa ne, potem ne bo igral. Če njegov nastop vpliva na nasprotnika? Ne vem, to vam bodo morali povedati oni. Če bo pripravljen, bo na seznamu, če pa ne bo, ga ne bo. Glede njegovega učinka meni ni potrebno odgovarjati. Vsi vemo, kakšen igralec je Leo in kaj pomeni našemu občinstvu," je dodal.

Valverde se tudi ni želel zapletati v prerekanje z madridskimi tekmeci, ki so imeli tako kot njim naklonjeni mediji veliko pripomb nad razporedom in dejstvom, da bodo imeli Katalonci pred vsako od polfinalnih tekem dan več počitka.

Real na Camp Nouu praviloma zablesti

"Razpored je naporen za vse. Včasih več dni počiva eden, drugič drugi ... Proti Sevilli smo imeli manj dni, na kakšni tekmi se to lahko zgodi tudi njim. Včasih so oni oškodovani, drugič smo mi. Danes to pravi Madrid, jutri Valencia, v preteklosti mi ..."pravi španski trener, ki je prvi "clasico" v sezoni z varovanci, prav tako brez Messija, v prvenstvu dobil s prepričljivih 5:1.

"Stanje duha veliko šteje. Oni tu ponavadi odigrajo dobre tekme. V LaLigi so k nam prišli malce poklapani (tik pred odstavitvijo Julena Lopeteguija, op. a.), tako da pričakujemo najboljšo izvedbo Madrida,"je še pristavil Valverde.

