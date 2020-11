Messi: Utrujen sem od tega, da sem vedno kriv za vse

Messi ni bil najbolj zadovoljen z očitki Griezmannovega nekdanjega zastopnika Erica Olhatsa, češ da ima prevelik vpliv na odločitve v Barceloni, poroča Marca. "Utrujen sem od tega, da me vedno krivijo za vse. Potem pa me na letališču po 15 urnem potovanju pričakajo še davčni inšpektorji. To je res noro," je bil kratek odgovor Messija.

Olhats je v pogovoru za France Football Argentinca obtožil, da je Griezmannu otežil življenje v katalonskem velikanu. "Antoine je prispel v klub z resnimi težavami in v katerem Messi nadzira vse. Je hkrati cesar in monarh, nad Antoinovim prihodom pa ni bil navdušen,"je zatrdil Olhats.

"Messijev odnos je obžalovanja vreden. Vedno smo lahko slišali, da je Antoine rekel, da z Messijem nima težav, nikoli pa obratno. To je vladavina terorja. Ali ste z njim ali proti njemu," je še dodal agent francoskega reprezentanta, ki v Barceloni ne kaže iger, kot jih je v Atleticu iz Madrida.