'Messi v MLS? Njegove tekme so vse dvignile na religiozno raven'

" Lionel Messi je naredil to, kar se je zdelo nemogoče: ZDA je preobrnil v nogometno državo," so, kot poroča STA , zapisali pri Timu , ki je članek okrasil s fotografijami Messija v rožnatem dresu Interja iz Miamija, ki se mu je pridružil julija letos, ne pa v argentinskem, v katerem je konec prejšnjega leta med drugim osvojil naslov svetovnega prvaka.

"Messi je dal nogometu v ZDA takšno spodbudo, kot je še ni bilo: obisk tekem, cene, prodaja dresov in izdelkov ter gledanost. Njegove tekme so vse dvignile na religiozno raven," so, kot navaja STA, dodali pri reviji. Kar zadeva ekonomske učinke, je liga MLS ob njegovem debiju za Inter dobila novih 110.000 sezonskih naročnikov v zgolj 24 urah, je pisala Antenna. Obisk na stadionu Interja v Miamiju se je od Messijevega prihoda povečal za 40 odstotkov in zdaj znaša 30.000 gledalcev na tekmo.